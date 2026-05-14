Na Steam możecie za darmo sprawdzić duże RPG fantasy. Warto się jednak pospieszyć

GreedFall 2: The Dying World za darmo na Steam tylko do 17 maja
Sytuacja wokół samej gry jest jednak dość smutna. GreedFall 2 zadebiutował w pełnej wersji dopiero w marcu 2026 roku, ale nie zdołał zdobyć większej popularności. Niedługo później wydawca Nacon zdecydował się zamknąć studio Spiders, odpowiedzialne zarówno za serię GreedFall, jak i takie gry jak The Technomancer czy SteelRising.
Sam GreedFall 2 nie jest klasycznym sequelem, a prequelem pierwszej części. Akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z oryginału i pozwala lepiej poznać świat wspominany wcześniej głównie w dialogach oraz opisach lore. Gracze wcielają się w mieszkańca wyspy Teer Fradee, który zostaje porwany na Stary Kontynent i próbuje odnaleźć drogę do domu.
GramTV przedstawia:
Produkcja zebrała jednak mieszane opinie. Na Metacriticu gra uzyskała średnią 63 punktów, a recenzje użytkowników Steam również pozostają podzielone. Wielu graczy chwali klimat, świat i ambicję twórców, ale narzeka na walkę, techniczne problemy i ogólną toporność rozgrywki.
Mimo wszystko darmowy weekend może być dobrą okazją, by samemu sprawdzić ten tytuł — zwłaszcza jeśli lubicie bardziej klasyczne, „stare” RPG z dużym naciskiem na fabułę i budowanie świata. Dla części graczy będzie to też symboliczne pożegnanie ze studiem Spiders i jego ostatnim projektem.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!