Na Steam możecie za darmo sprawdzić duże RPG fantasy. Warto się jednak pospieszyć

Na platformie Steam ruszyła kolejna darmowa akcja dla graczy PC. Tym razem możecie bez opłat sprawdzić GreedFall 2: The Dying World, czyli kontynuację fantasy RPG inspirowanego klasycznymi produkcjami BioWare. Jest jednak haczyk — gra pozostanie darmowa tylko do 17 maja. Mówimy tutaj o formule Free Weekend, a więc czasowym dostępie do pełnej wersji gry. Jeśli produkcja przypadnie Wam do gustu, możecie później kupić ją z 30-procentową zniżką.

Sytuacja wokół samej gry jest jednak dość smutna. GreedFall 2 zadebiutował w pełnej wersji dopiero w marcu 2026 roku, ale nie zdołał zdobyć większej popularności. Niedługo później wydawca Nacon zdecydował się zamknąć studio Spiders, odpowiedzialne zarówno za serię GreedFall, jak i takie gry jak The Technomancer czy SteelRising.