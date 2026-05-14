Zaloguj się lub Zarejestruj

Na Steam możecie za darmo sprawdzić duże RPG fantasy. Warto się jednak pospieszyć

Jakub Piwoński
2026/05/14 10:20
0
0

To niestety także pożegnanie pewnego studia.

Na platformie Steam ruszyła kolejna darmowa akcja dla graczy PC. Tym razem możecie bez opłat sprawdzić GreedFall 2: The Dying World, czyli kontynuację fantasy RPG inspirowanego klasycznymi produkcjami BioWare. Jest jednak haczyk — gra pozostanie darmowa tylko do 17 maja. Mówimy tutaj o formule Free Weekend, a więc czasowym dostępie do pełnej wersji gry. Jeśli produkcja przypadnie Wam do gustu, możecie później kupić ją z 30-procentową zniżką.

GreedFall 2: The Dying World
GreedFall 2: The Dying World

GreedFall 2: The Dying World za darmo na Steam tylko do 17 maja

Sytuacja wokół samej gry jest jednak dość smutna. GreedFall 2 zadebiutował w pełnej wersji dopiero w marcu 2026 roku, ale nie zdołał zdobyć większej popularności. Niedługo później wydawca Nacon zdecydował się zamknąć studio Spiders, odpowiedzialne zarówno za serię GreedFall, jak i takie gry jak The Technomancer czy SteelRising.

Sam GreedFall 2 nie jest klasycznym sequelem, a prequelem pierwszej części. Akcja rozgrywa się przed wydarzeniami z oryginału i pozwala lepiej poznać świat wspominany wcześniej głównie w dialogach oraz opisach lore. Gracze wcielają się w mieszkańca wyspy Teer Fradee, który zostaje porwany na Stary Kontynent i próbuje odnaleźć drogę do domu.

GramTV przedstawia:

Produkcja zebrała jednak mieszane opinie. Na Metacriticu gra uzyskała średnią 63 punktów, a recenzje użytkowników Steam również pozostają podzielone. Wielu graczy chwali klimat, świat i ambicję twórców, ale narzeka na walkę, techniczne problemy i ogólną toporność rozgrywki.

Mimo wszystko darmowy weekend może być dobrą okazją, by samemu sprawdzić ten tytuł — zwłaszcza jeśli lubicie bardziej klasyczne, „stare” RPG z dużym naciskiem na fabułę i budowanie świata. Dla części graczy będzie to też symboliczne pożegnanie ze studiem Spiders i jego ostatnim projektem.

Źródło:https://gamerant.com/free-rpgs-steam-this-weekend-greedfall-2-may-17/

Tagi:

News
Steam
RPG
za darmo
Spiders
Spiders Studio
GreedFall
free weekend
gry za darmo
GreedFall 2: The Dying World
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112