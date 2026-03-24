To koniec najlepszego serialu science fiction od Apple. Platforma podjęła decyzję

Decyzja o zakończeniu historii po sześciu sezonach oznacza, że twórcy będą mogli domknąć fabułę zgodnie z pierwotnymi założeniami. To rzadkość w realiach współczesnej telewizji, gdzie wiele produkcji kończy się przedwcześnie. Serial zadebiutował 1 listopada 2019 roku jako jedna z pierwszych produkcji Apple Originals i do dziś pozostaje jedną z najdłużej rozwijanych serii platformy.

Serial For All Mankind zmierza ku finałowi. Apple TV oficjalnie potwierdziło zamówienie szóstego sezonu, który jednocześnie będzie ostatnim rozdziałem tej alternatywnej opowieści o wyścigu kosmicznym. Informacja pojawiła się jeszcze przed powrotem produkcji z piątą odsłoną, która niedawno otrzymała pełny zwiastun oraz debiutem spin-offu Star City, który pokaże znane wydarzenia z perspektywy Związku Radzieckiego i zadebiutuje 29 maja.

Możliwość eksplorowania uniwersum For All Mankind przez sześć sezonów była dla nas niesamowitym przywilejem i jesteśmy podekscytowani, że możemy zakończyć tę historię dokładnie tak, jak zawsze chcieliśmy. Jesteśmy niezwykle dumni z tego, czym stał się ten serial, i wdzięczni Apple TV oraz Sony Pictures Television za doprowadzenie go do finału.

Produkcja od początku wyróżnia się nietypowym podejściem do historii, przedstawiając świat, w którym to Związek Radziecki jako pierwszy ląduje na Księżycu. Taki punkt wyjścia prowadzi do zupełnie innego rozwoju technologii, polityki i społeczeństwa, w tym przyspieszenia zmian społecznych oraz intensyfikacji rywalizacji między mocarstwami.

Od momentu premiery w 2019 roku For All Mankind pozostaje innowacyjnym, epickim serialem science fiction, który zachwyca widzów sezon po sezonie. To jedna z najważniejszych i najbardziej cenionych produkcji Apple TV, a jej sukces to zasługa wizjonerskich twórców oraz współpracy z Sony. Nie możemy się doczekać, aż widzowie zobaczą, jak ta historia osiąga swój ekscytujący finał w przyszłym roku.

Piąty sezon zadebiutuje 29 marca i będzie udostępniany w modelu cotygodniowym aż do 29 maja. Akcja przenosi się do lat 2010, gdzie Mars stał się już tętniącą życiem kolonią. Happy Valley rozrosło się do osady liczącej tysiące mieszkańców i stanowi punkt wypadowy dla kolejnych misji w głąb Układu Słonecznego. Jednocześnie rosną napięcia między mieszkańcami Czerwonej Planety a rządami na Ziemi, które próbują narzucić swoje zasady.