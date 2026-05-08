Sekiro: No Defeat ma datę premiery. Marka FromSoftware wraca po 7 latach

Chociaż od premiery Sekiro: Shadows Die Twice minęło niedawno 7 lat, marka bynajmniej nie jest martwa. Już niedługo otrzyma np. swój własny serial.

Mowa tutaj o Sekiro: No Defeat. Teraz poznaliśmy datę premiery zapowiedziano już jakiś czas temu anime.

Sekiro powraca, ale tym razem na dużym ekranie

Okazuje się, że serial osadzony w uniwersum Sekiro: Shadows Die Twice już 4 września zadebiutuje w Japonii. I będzie to debiut nie byle jaki, bo mowa o trwającej 3 tygodnie emisji kinowej, co wspólnie potwierdziły Kadokawa, Crunchyroll, Qzil.la oraz ARCH. Na ten moment nie wiadomo natomiast, kiedy animacja, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zawita na platformę Crunchyroll. To właśnie na niej będzie ona dostępna na niemal całym świecie. Niemal, bo z tejże emisji wyłączone będą Japonia, Chiny, Korea Południowa, Rosja oraz Białoruś.