To koniec Forzy Motorsport? Phil Spencer z jasnym komunikatem dla fanów serii.

Po zamknięciu kilku projektów Microsoftu, takich jak reboot Perfect Dark czy studio The Coalition, część graczy zaczęła obawiać się o los serii Forza Motorsport. W rozmowie z japońskim magazynem Famitsu Phil Spencer rozwiał jednak wątpliwości, zapewniając, że cykl nie został porzucony.

Forza Motorsport – seria wciąż żyje, choć priorytety się zmieniły

Phil Spencer przyznał, że Microsoft czasami musi przesuwać priorytety w stronę gier, które ukażą się wcześniej, co może wpływać na widoczność takich marek jak Forza Motorsport. – „Czasem musimy skupić się na projektach, które zadebiutują szybciej. Rozumiem też reakcję graczy po tym, jak Turn 10 zostało zmniejszone” – wyjaśnił.