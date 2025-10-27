Zaloguj się lub Zarejestruj

To koniec Forzy Motorsport? Phil Spencer z jasnym komunikatem dla fanów serii.

Mikołaj Berlik
2025/10/27 15:45
Microsoft wyjaśnia, co dzieje się z popularną marką.

Po zamknięciu kilku projektów Microsoftu, takich jak reboot Perfect Dark czy studio The Coalition, część graczy zaczęła obawiać się o los serii Forza Motorsport. W rozmowie z japońskim magazynem Famitsu Phil Spencer rozwiał jednak wątpliwości, zapewniając, że cykl nie został porzucony.

Forza Motorsport
Forza Motorsport

Forza Motorsport – seria wciąż żyje, choć priorytety się zmieniły

Phil Spencer przyznał, że Microsoft czasami musi przesuwać priorytety w stronę gier, które ukażą się wcześniej, co może wpływać na widoczność takich marek jak Forza Motorsport. – „Czasem musimy skupić się na projektach, które zadebiutują szybciej. Rozumiem też reakcję graczy po tym, jak Turn 10 zostało zmniejszone” – wyjaśnił.

Szef Microsoft Gaming podkreślił, że firma nie zamierza porzucać serii i woli dać zespołowi więcej czasu, by uniknąć przeciążenia. Turn 10 Studios, które od lat odpowiada za Forzę Motorsport, miało zostać zredukowane o blisko 50% w ostatniej fali zwolnień. Obecnie studio pomaga przy Forza Horizon 6, w tym przy porcie na PlayStation 5, który ukaże się po premierze wersji na Xbox Series X/S i PC.

Choć przyszłość stricte torowej serii Forza pozostaje niepewna, Microsoft nie rezygnuje z rozwoju marki jako całości. Forza Horizon 6 trafi na rynek w 2026 roku, a akcja gry po raz pierwszy przeniesie graczy do Japonii. Produkcja ma oferować odwzorowanie Tokio i góry Fudżi, a Playground Games obiecuje „najbardziej szczegółowe i warstwowe środowiska” w historii serii.

Forza Motorsport nie zniknęła, jednak fani muszą uzbroić się w wiele cierpliwości.

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-motorsport-series-isnt-dead-clarifies-microsoft-gaming-ceo

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 16:45
fenr1r napisał:

Jest mi bardzo trudno zrozumieć, co ten moloch właściwie chce osiągnąć. Mieli doskonałe marki ekskluzywne (Halo, Forza Motorsport, Gears of War) i je zmarnowali. Zrobili ogromne przejęcia i nic z tego nie wynika.Jest przecież miejsce na rynku na gry pomiędzy symulatorem a wyścigami zręcznościowymi, tym bardziej, że seria GT jest niedostępna na PC, a Codemasters zostało ubite przez EA. Dlaczego tego nie wykorzystać?

Z jednej strony ciężko to zrozumieć, ale z drugiej chyba odpowiedź jest łatwiejsza niż się wydaje - piniądz. Po prostu stawiają na gotowe rozwiązania i nie myślą już wizjonersko. Po co tworzyć exclusive - przecież zarobią na portach. Przejęcie Activision-Blizzard? No tak, mają bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę monetyzacji i maszynki do mielenia kasy jak gry mobilne od Kinga. Forza Motorsport? E, więcej jest casuali co kupuje i tak bardziej arkadową Forza Horizon. Piniądz kieruje ich decyzjami i choć nam wydaje się że inwestowanie w marki ekskluzywne to słuszna strategia, oni wiedzą lepiej że można iść na skróty. Pytanie tylko czy taka strategia nie będzie miała konsekwencji w szerszej perspektywie, jak ich marka nie będzie znaczyć już nic i wygryzie ich np. jakaś firma z Azji, no ale to wtedy się poredukuje zasoby, zoptymalizuje koszta, coś odsprzeda i przerzuci robotę na AI. 

fenr1r
Gramowicz
Dzisiaj 16:04

Jest mi bardzo trudno zrozumieć, co ten moloch właściwie chce osiągnąć. Mieli doskonałe marki ekskluzywne (Halo, Forza Motorsport, Gears of War) i je zmarnowali. Zrobili ogromne przejęcia i nic z tego nie wynika.Jest przecież miejsce na rynku na gry pomiędzy symulatorem a wyścigami zręcznościowymi, tym bardziej, że seria GT jest niedostępna na PC, a Codemasters zostało ubite przez EA. Dlaczego tego nie wykorzystać?




