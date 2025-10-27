To koniec Forzy Motorsport? Phil Spencer z jasnym komunikatem dla fanów serii.

Microsoft wyjaśnia, co dzieje się z popularną marką.
Po zamknięciu kilku projektów Microsoftu, takich jak reboot Perfect Dark czy studio The Coalition, część graczy zaczęła obawiać się o los serii Forza Motorsport. W rozmowie z japońskim magazynem Famitsu Phil Spencer rozwiał jednak wątpliwości, zapewniając, że cykl nie został porzucony.
Forza Motorsport – seria wciąż żyje, choć priorytety się zmieniły
Szef Microsoft Gaming podkreślił, że firma nie zamierza porzucać serii i woli dać zespołowi więcej czasu, by uniknąć przeciążenia. Turn 10 Studios, które od lat odpowiada za Forzę Motorsport, miało zostać zredukowane o blisko 50% w ostatniej fali zwolnień. Obecnie studio pomaga przy Forza Horizon 6, w tym przy porcie na PlayStation 5, który ukaże się po premierze wersji na Xbox Series X/S i PC.