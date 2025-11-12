Zaloguj się lub Zarejestruj

Reggie Fils-Aimé zaskoczony brakiem gier Xboxa na Switchu 2. Były szef Nintendo komentuje strategię Microsoftu

Mikołaj Berlik
2025/11/12 11:00
Poznaliśmy zdanie Fils-Aimé.

Były prezes Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, przyznał, że jest zaskoczony brakiem większej liczby gier Xboxa na Nintendo Switch 2. W rozmowie z The Game Business stwierdził, że spodziewał się znacznie szerszej współpracy między obiema firmami.

Xbox

Reggie Fils-Aimé – „Xbox powinien mocniej wspierać Switcha 2”

„Jestem zaskoczony, że Xbox nie w pełni objął Switcha 2 z perspektywy oprogramowania” – powiedział Fils-Aimé. „Niektóre gry można byłoby łatwo przenieść na nową konsolę Nintendo, a mimo to nie widzimy wielu takich przykładów.”

Były prezes Nintendo dodał, że oczekiwał zapowiedzi większej liczby tytułów od Microsoftu jeszcze przed okresem świątecznym. „Spodziewałem się, że jesienią zobaczymy dedykowane ogłoszenia, a jestem zaskoczony, że do tego nie doszło” – podkreślił.

GramTV przedstawia:

Obecnie jedyną grą od Microsoftu, która trafiła na Switcha 2, jest Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, a w 2026 roku na konsoli pojawi się Indiana Jones and the Great Circle. Poza tym brak jest innych zapowiedzi portów czy premier od studiów Xbox Game Studios.

Wcześniej w tym roku szef Xboxa Phil Spencer zapewniał, że chce wspierać nową konsolę Nintendo i nazywał firmę świetnym partnerem”. „Naprawdę wierzę w to, co Nintendo znaczy dla branży, i chcę kontynuować wspieranie ich” – mówił Spencer.

Mimo tych deklaracji, konkretów wciąż brakuje. Fani oczekują, że kolejne tytuły Xboxa pojawią się na Switchu 2, ale jak na razie pozostaje to jedynie kwestią czasu i spekulacji.

Źródło:https://insider-gaming.com/reggie-fils-aime-surprised-xbox-hasnt-released-more-games-on-switch-2/

Mikołaj Berlik
