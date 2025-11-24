Zaloguj się lub Zarejestruj

Xbox Series X może podrożeć lub zniknąć ze sklepów. Znany leaker podaje powód

Mikołaj Berlik
2025/11/24 14:00
Najnowsze doniesienia sugerują, że Xbox Series X może wkrótce stać się droższy lub trudniej dostępny.

Ceny pamięci RAM rosną w rekordowym tempie, a najnowsze doniesienia wskazują, że obecny kryzys może ponownie uderzyć w konsole Xbox Series X/S. Znany insider twierdzi, że Microsoft nie zabezpieczył zapasów pamięci na czas, co może doprowadzić do wzrostu cen lub ograniczenia dostępności sprzętu.

Xbox Series X będzie jeszcze droższy

Jeszcze w pierwszej połowie roku ceny Xboxów poszły w górę, a według źródeł to nie był ostatni taki ruch. Leaker Tom z kanału Moore’s Law is Dead twierdzi, że firma nie przygotowała się na gwałtowne skoki cen pamięci. Wskazuje również inne podmioty, które znalazły się w podobnej sytuacji, ale podkreśla, że największe ryzyko dotyczy konsol Xbox Series X/S. Według jego informacji przedstawiciele handlowi ostrzegają sprzedawców, że w niedalekiej przyszłości może dojść do kolejnych podwyżek lub braków magazynowych.

W znacznie korzystniejszym położeniu ma znajdować się Sony, które – według Toma – ma zapasy pamięci GDDR6 wystarczające na najbliższe miesiące. To tłumaczy, dlaczego firma może swobodnie prowadzić duże przedświąteczne promocje, w tym przeceny modelu PS5 Pro.

Sytuacja na rynku pamięci RAM szybko eskaluje. Moduły kosztujące jeszcze niedawno około 200 zł zbliżają się dziś do poziomu 1000 zł. Eksperci wskazują, że jednym z powodów są firmy związane z rozwojem AI, które wykupują ogromne ilości komponentów do centrów danych i superkomputerów. Jeśli trend utrzyma się dłużej, ceny konsol mogą ponownie eksplodować – i to szybciej, niż zakładano.

Mikołaj Berlik
