Forza Horizon 6 ze szczegółami. Gra ominie na premierę jedną z platform

Studio Xbox potwierdziło, że Forza Horizon 6, kolejna odsłona popularnej serii wyścigowej, nie zadebiutuje jednocześnie na konsoli PlayStation 5. Początkowo gra ukaże się na PC oraz Xboxach Series X/S. Deweloperzy pracują nad przeniesieniem tytułu na PS5, jednak nastąpi to w późniejszym terminie, już po głównym debiucie gry.

Dziś oficjalnie zobaczyliśmy teaser trailer gry Forza Horizon 6. Produkcja trafi na rynek w przyszłym roku i zabierze graczy do Japonii. Na Xbox Wire ukazał się artykuł opowiadający o lokacji, a także zawierający istotny szczegół dotyczący platform, na które zmierza gra.

Choć krótki materiał promocyjny niewiele ujawnił na temat samej rozgrywki, wkrótce po ogłoszeniu Xbox Wire udostępnił wpis na blogu, który dostarczył dodatkowych detali. W komunikacie tym potwierdzono, że w grze powrócą zmienne pory roku. Zasugerowano również, że gracze mogą spodziewać się szerokiej selekcji dostępnych samochodów. Dyrektor artystyczny, Don Arceta, podkreślił, że Japonia posiada unikalną kulturę – od mody i muzyki, po oczywiście samochody – co czyni ją idealnym tłem dla festiwalu Horizon.

Od dawna Japonia znajdowała się na szczycie list życzeń fanów serii Horizon, dlatego z ogromną radością wprowadzamy tę długo oczekiwaną lokalizację do graczy w Forza Horizon 6. Japonia ma tak unikalną kulturę – od samochodów, przez muzykę, po modę – że jest idealnym miejscem na kolejną odsłonę Horizon. Tak jak w każdej grze z serii Horizon, chcemy upewnić się, że kraj zostanie pokazany w sposób autentyczny, a świat gry będzie w pełni otwarty i grywalny – teraz jest właściwy moment, by w pełni to zrealizować dla graczy. Piękno gier Horizon polega na tym, że każda z nich daje nam nowe doświadczenia i pomysły, dzięki którym następna odsłona może być jeszcze większa i lepsza. Oprócz uwzględniania opinii graczy, mogliśmy też skupić się na bardziej praktycznych aspektach – na przykład DLC Hot Wheels do Forza Horizon 5 pomogło nam w opracowaniu podwyższonych dróg Tokio w FH6.

Twórcy obiecują też, że eksploracja japońskiej kultury samochodowej będzie szeroka, obejmując Kei cary czy drifting.