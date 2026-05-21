Jeden z twórców Wiedźmina 3 ujawnia kulisy Krwawego Barona i śmierci Vesemira. „To była trudna decyzja”

Sasko opisał między innymi proces projektowania questa „Sprawy rodzinne”, czyli historii Krwawego Barona . Według niego dopracowanie narracji zajęło wiele prób, szczególnie w przypadku motywów inspirowanych słowiańskim folklorem, takich jak Botchling. Twórca zdradził również, że podczas prac nad bitwą o Kaer Morhen zaproponował śmierć Vesemira – mentora Geralta i jednej z najbardziej lubianych postaci serii. Jak wspomina, pierwszą reakcją zespołu była cisza i zaskoczenie, jednak uznano, że taki moment będzie kluczowy dla rozwoju fabuły i emocjonalnej reakcji Ciri.

Paweł Sasko, główny projektant questów w Wiedźmin 3, opublikował obszerny wpis poświęcony kulisom produkcji gry. Deweloper wspomina początki prac z 2012 roku oraz wyzwania związane z tworzeniem najbardziej ikonicznych wątków fabularnych.

Paweł Sasko napisał również, że wiele elementów tej sekwencji początkowo nie działało zgodnie z oczekiwaniami. Problemy techniczne, negatywny feedback i nieczytelny przebieg questa sprawiły, że część scen trzeba było wielokrotnie przebudowywać.

We wpisie przeczytaliśmy, że napisanie głównego wątku fabularnego zajęło zespołowi około dziewięciu miesięcy. W tym czasie inne działy studia czekały na ukończenie scenariusza, aby rozpocząć właściwą produkcję świata gry. Sasko zdradził też, że niektóre sceny, w tym koncert Priscilli w Novigradzie czy quest „Ostatnie życzenie”, były projektowane bardzo późno.