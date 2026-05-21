Jeden z twórców Wiedźmina 3 ujawnia kulisy Krwawego Barona i śmierci Vesemira. „To była trudna decyzja”

Paweł Sasko opowiedział o początkach prac nad Wiedźminem 3 i zdradził, jak powstawały jedne z najbardziej pamiętnych questów w historii RPG.
Paweł Sasko, główny projektant questów w Wiedźmin 3, opublikował obszerny wpis poświęcony kulisom produkcji gry. Deweloper wspomina początki prac z 2012 roku oraz wyzwania związane z tworzeniem najbardziej ikonicznych wątków fabularnych.
Wiedźmin 3 – Krwawy Baron i trudne decyzje fabularne
Sasko opisał między innymi proces projektowania questa „Sprawy rodzinne”, czyli historii Krwawego Barona. Według niego dopracowanie narracji zajęło wiele prób, szczególnie w przypadku motywów inspirowanych słowiańskim folklorem, takich jak Botchling. Twórca zdradził również, że podczas prac nad bitwą o Kaer Morhen zaproponował śmierć Vesemira – mentora Geralta i jednej z najbardziej lubianych postaci serii. Jak wspomina, pierwszą reakcją zespołu była cisza i zaskoczenie, jednak uznano, że taki moment będzie kluczowy dla rozwoju fabuły i emocjonalnej reakcji Ciri.
Wczytywanie ramki mediów.
Paweł Sasko napisał również, że wiele elementów tej sekwencji początkowo nie działało zgodnie z oczekiwaniami. Problemy techniczne, negatywny feedback i nieczytelny przebieg questa sprawiły, że część scen trzeba było wielokrotnie przebudowywać.
We wpisie przeczytaliśmy, że napisanie głównego wątku fabularnego zajęło zespołowi około dziewięciu miesięcy. W tym czasie inne działy studia czekały na ukończenie scenariusza, aby rozpocząć właściwą produkcję świata gry. Sasko zdradził też, że niektóre sceny, w tym koncert Priscilli w Novigradzie czy quest „Ostatnie życzenie”, były projektowane bardzo późno.
GramTV przedstawia:
Jestem wdzięczny za umiejętności, przyjaźnie i porażki, które nauczyły mnie więcej niż jakikolwiek sukces. Jestem wdzięczny kierownikowi, który powiedział mi, że mój pierwszy pomysł się nie sprawdził. Jestem wdzięczny za te przeróbki, które zaowocowały serialem „Family Matters”. Jestem wdzięczny za każde spotkanie, które kończyło się ciszą, i za każdą recenzję, która kończyła się zgodą.
Wpis pojawił się z okazji 11-lecia premiery Wiedźmina 3, które od debiutu sprzedało się w ponad 60 milionach egzemplarzy. Tymczasem CD Projekt RED pracuje już nad kolejnymi dużymi projektami, w tym Wiedźmin 4 oraz kontynuacją Cyberpunka 2077.