Screamer otrzymuje darmowe demo. Gra otrzymuje także sporą zniżkę na wszystkich platformach

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/05/21 18:40
Jedne z najświeższych wyścigów arcade ostatnich lat otrzymują darmową wersję demonstracyjną. Zagracie w Screamera?

Jak dowiedzieliśmy się od wydawcy Plaion Polska, studio Milestone oficjalnie udostępniło bezpłatne demo swojej nowej gry wyścigowej Screamer. Produkcja pozwala sprawdzić połączenie dynamicznych wyścigów arcade z mechanikami walki, osadzonych w dystopijnym świecie inspirowanym estetyką anime i futurystycznym klimatem science fiction.

Screamer do przetestowania za darmo

Wersja demonstracyjna trafiła już na PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC za pośrednictwem platform Steam i Epic Games Store. Milestone zapowiedziało również, że już 18 czerwca wystartują rankingowe wyścigi drużynowe online, które mają stać się jednym z najważniejszych elementów sieciowej rywalizacji w Screamer.

Demo pozwala graczom zapoznać się z pierwszymi sześcioma rozdziałami historii przedstawiającej największy nielegalny turniej ulicznych wyścigów w świecie gry. Organizowany przez tajemniczego Mr. A turniej skupia pięć drużyn kierowców, którzy próbują rozwiązać dawne konflikty i rywalizacje sięgające ich przeszłości.

Na początku gracze otrzymują dostęp do toru Downtown Run oraz zespołu Green Reapers, byłych prywatnych kontrahentów wojskowych próbujących odbudować swoją tożsamość po wydarzeniach, które zachwiały równowagą w drużynie. Wraz z postępami można odblokować kolejną bohaterkę, Lavinię z ekipy Jupiter Stormers, a także dwa dodatkowe tory: The Port i Stadium Olympus. Wszystkie lokacje osadzono w futurystycznym mieście Neo Rey, będącym jednym z czterech środowisk dostępnych w pełnej wersji gry.

Oprócz kampanii fabularnej demo zawiera również dwa z sześciu trybów rozgrywki dostępnych w pełnej wersji gry. Oba można uruchomić także w trybie podzielonego ekranu. W Race gracze mogą samodzielnie dostosować parametry zabawy i skupić się na klasycznej rywalizacji wyścigowej z szerokimi opcjami personalizacji. Z kolei Team Races stawia na drużynową współpracę oraz agresywną jazdę, a końcowe wyniki zależą nie tylko od pozycji na mecie, ale również liczby wykonanych nokautów.

Twórcy podkreślają, że projekt powstawał przy współpracy międzynarodowych partnerów, wśród których znaleźli się między innymi Polygon Pictures oraz Troy Baker. Dodatkowo gra została objęta czasową promocją. Zarówno w dystrybucji cyfrowej, jak i sklepach stacjonarnych można ją kupić z 30-procentową zniżką. Przy okazji zachęcamy do sprawdzenia naszej recenzji Screamera.

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

