Kolejne dwie gry za darmo w Epic Games Store. Tajemnicze prezenty dla graczy

Radosław Krajewski
2026/05/21 08:00
Wciąż można odebrać darmowe gry z poprzedniego tygodnia.

W Epic Games Store trwa Mega Wyprzedaż 2026, która potrwa jeszcze przez kilka tygodni. W trakcie jej trwania użytkownicy mogą odebrać co tydzień po dwie gry całkowicie za darmo. Niespodzianka polega jednak na tym, że tym razem sklep nie ujawnia tytułów rozdawanych prezentów. Tym samym w tym tygodniu również nie wiadomo, jakie gry otrzymamy za damo od Epic Games Store. Możemy jedynie trzymać kciuki, że będą to duże tytuły, które wzbogacą naszą kolekcję cyfrowych gier. Nowe produkcje do odebrania pojawią się już o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Przypomnijmy, że do tego czasu gracze mogą przypisać do swojego konta dwie gry z poprzedniego tygodnia. W ubiegły czwartek Epic Games Store rozdawało za darmo Sunderfolk - Edycja Standardowa oraz The Telltale Batman Shadows Edition. Obie produkcje są dostępne za darmo tylko do dzisiaj do godziny 17:00.

Źródło:https://store.epicgames.com/free-games

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

