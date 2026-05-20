Zaloguj się lub Zarejestruj

Jedna z najlepszych gier BioWare w dużej promocji. Unikatowe RPG przecenione aż o 75%

Radosław Krajewski
2026/05/20 19:00
0
0

Kultową produkcję kupicie w dużej promocji w jednym ze sklepów.

W sklepie GOG.com ruszyły nowe promocje, a wśród ofert można znaleźć jedną z najlepszych gier RPG od BioWare. Mowa o Jade Empire w specjalnej edycji, która została przeceniona aż o 75%. Kultowy tytuł z 2005 roku wyróżnia się niezwykłym systemem walki, inspirowany wschodnimi sztukami walki. Chociaż produkcja odniosła sukces, nigdy nie otrzymała kontynuacji. Warto więc sprawdzić, jakie gry BioWare tworzyło ponad dwie dekady temu.

Jade Empire
Jade Empire

Jade Empire: Special Edition – duża promocja w sklepie GOG

Wciel się w rolę pełnego ambicji mistrza sztuk walki i podąż ścieżką otwartej dłoni lub zaciśniętej pięści. W tej obsypanej nagrodami fabularnej grze akcji każda z twoich decyzji i każdy z twoich czynów będzie mieć wpływ na losy całego Jadeitowego Cesarstwa. To od ciebie zależy czy staniesz na straży tej pięknej krainy, lub wręcz przeciwnie, przyczynisz się do jej upadku. Kim jesteś? Wojownikiem, który poświęci swoją siłę i zdolności by zaprowadzić pokój? Czy może kimś, za kim podążą ból i cierpienie? Wybór należy do ciebie – czytamy w oficjalnym opisie gry.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
promocja
oferta
GOG.com
cyfrowa dystrybucja
promocje
Jade Empire
GOG
okazja
Jade Empire: Special Edition
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112