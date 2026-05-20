Jedna z najlepszych gier BioWare w dużej promocji. Unikatowe RPG przecenione aż o 75%

W sklepie GOG.com ruszyły nowe promocje, a wśród ofert można znaleźć jedną z najlepszych gier RPG od BioWare. Mowa o Jade Empire w specjalnej edycji, która została przeceniona aż o 75%. Kultowy tytuł z 2005 roku wyróżnia się niezwykłym systemem walki, inspirowany wschodnimi sztukami walki. Chociaż produkcja odniosła sukces, nigdy nie otrzymała kontynuacji. Warto więc sprawdzić, jakie gry BioWare tworzyło ponad dwie dekady temu.
Jade Empire: Special Edition – duża promocja w sklepie GOG
- Jade Empire: Special Edition - 14.79 zł (przecena z 59,19 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!