Miliony wyświetleń i wielkie oszustwo. Społeczność GTA 6 oszukana

Mikołaj Berlik
2025/11/27 11:45
Krótka mistyfikacja wystarczyła, by tysiące graczy uwierzyło w rzekomy wyciek GTA 6.

W ostatnich dniach w sieci znów wybuchła gorączka wokół GTA 6. Tym razem powodem były krótkie filmiki publikowane na platformie X przez użytkownika Zap Actu GTA6, które wielu graczy uznało za prawdziwe fragmenty nadchodzącej produkcji Rockstara. Materiały błyskawicznie zdobywały miliony wyświetleń, a dyskusje o ich autentyczności zdominowały branżowe social media.

GTA 6

GTA 6 – jak fałszywe gameplaye zdobyły miliony odsłon?

Autor konta publikował nagrania rzekomo pochodzące od „anonimowych pracowników Rockstara”, prezentujące spacerujące postacie i scenerie inspirowane fikcyjnym stanem Leonida. Z każdym nowym postem rosła liczba reakcji, aż wideo z 19 listopada przekroczyło 1,8 mln wyświetleń. Kolejne nagranie sugerowało nawet, że jedna z postaci ma rysy przypominające Leonarda DiCaprio.

Prawdziwy wybuch zainteresowania nastąpił 25 listopada. W materiale przedstawiającym Lucię idącą po plaży podczas burzy internauci dostrzegli charakterystyczny styl gry, uznając film za autentyczny wyciek rozgrywki. Post zebrał ponad 8 mln odsłon, a w komentarzach pojawiły się spekulacje o jakości grafiki i rzekomych zmianach w silniku gry.

Viral okazał się jednak misterną mistyfikacją. Zap Actu GTA6 przyznał w najnowszym wpisie, że wszystkie materiały stworzył przy pomocy narzędzi AI. Jak tłumaczy, jego akcja miała udowodnić, „jak łatwo dziś oszukać społeczność” oraz jak duże jest pragnienie nowych informacji o grze. Twierdzi, że według własnych danych połowa internautów uznała nagrania za autentyczne.

Chcę od razu jasno zaznaczyć, że nie miałem złych intencji. Moim celem absolutnie nie było wprowadzanie w błąd ani wywoływanie kontrowersji, a jedynie zaoferowanie czegoś zabawnego związanego z GTA 6, w duchu lekkiego i wiarygodnego trollingu, jak to często bywa w społeczności. Rozumiem, że to mogło być niepopularne lub mylące i jeśli Cię to zaniepokoiło, szczerze przepraszam. Nie taki był mój zamiar. Po prostu staram się tworzyć przyjemne treści, trochę ożywić atmosferę i zaangażować ludzi, bez żadnej pretensjonalności, doskonale wiedząc, że nie jestem Rockstar Games. Tak naprawdę, fałszywy zwiastun miał być tylko chwilowym żartem i zakończyłem go zgodnie z planem. Moim zamiarem było przede wszystkim rozbawić i rozbudzić zainteresowanie grą, a nie okazywać komuś brak szacunku. Szanuję Twoją opinię i reakcję, nawet jeśli była nieco ostra, i pozostaję otwarty na dialog w pozytywnym duchu. Jestem bardzo miłą osobą i moim celem z pewnością nie jest tworzenie napięć. W każdym razie życzę Ci miłego dnia i mam nadzieję, że zaczniemy wszystko od nowa w lepszej atmosferze. Z wyrazami szacunku.

Na oficjalne materiały przyjdzie jeszcze poczekać, ale cała sytuacja pokazuje, jak ogromne oczekiwania budzi GTA 6 i jak łatwo w tej atmosferze tworzą się internetowe virale.

Źródło:https://www.gamespot.com/articles/ai-generated-gta-6-gameplay-leaks-are-going-viral-following-delay/1100-6536534/

Tagi:

News
oszustwo
kontrowersje
Rockstar
Rockstar Games
Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto
GTA VI
GTA 6
GTA
Mikołaj Berlik
Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:51
Silverburg napisał:

Szok i niedowierzanie XD

Większość ludzi nie wie czego szukać patrząc na jakiekolwiek treści. A treści są coraz lepsze. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 11:58

Szok i niedowierzanie XD




