Miliony wyświetleń i wielkie oszustwo. Społeczność GTA 6 oszukana

W ostatnich dniach w sieci znów wybuchła gorączka wokół GTA 6. Tym razem powodem były krótkie filmiki publikowane na platformie X przez użytkownika Zap Actu GTA6, które wielu graczy uznało za prawdziwe fragmenty nadchodzącej produkcji Rockstara. Materiały błyskawicznie zdobywały miliony wyświetleń, a dyskusje o ich autentyczności zdominowały branżowe social media.

GTA 6 – jak fa łszywe gameplaye zdobyły miliony odsłon?

Autor konta publikował nagrania rzekomo pochodzące od „anonimowych pracowników Rockstara”, prezentujące spacerujące postacie i scenerie inspirowane fikcyjnym stanem Leonida. Z każdym nowym postem rosła liczba reakcji, aż wideo z 19 listopada przekroczyło 1,8 mln wyświetleń. Kolejne nagranie sugerowało nawet, że jedna z postaci ma rysy przypominające Leonarda DiCaprio.