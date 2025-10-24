To już pewne. Zapowiedziano śmierć Godzilli

Wydarzy się to na kartach komiksu.

Wygląda na to, że Król Potworów czeka swój najbardziej dramatyczny moment w historii. Wydawnictwo IDW Publishing zapowiedziało komiks wymownie zatytułowany Śmierć Godzilli (The Death of Godzilla), który ma ukazać się 7 stycznia 2026 roku. To wydarzenie ma być punktem kulminacyjnym pierwszego dużego wątku fabularnego serii, tworzonej przez scenarzystę Tima Seeleya i rysownika Nikola Čižmešiję. Zapowiedziano śmierć Godzilli. W komiksie Wraz z ogłoszeniem IDW ujawniło, że Dan Jurgens — legendarny twórca odpowiedzialny za kultową historię Śmierć Supermana — przygotuje specjalną okładkę do szóstego numeru serii. Ma to być hołd dla pamiętnego finału z udziałem Clarka Kenta i zarazem symboliczny moment w historii komiksów o Godzilli.

Według oficjalnego opisu, zeszyt ukaże „szokujący upadek Godzilli”, jakiego fani nigdy wcześniej nie widzieli. Jak zdradza redaktor serii Jake Williams, to „najbardziej szalone zakończenie pierwszego wątku w serii o Godzilli od ponad dekady”. Choć tytuł sugeruje śmierć potwora, IDW już zapowiada jego powrót. Król Jaszczurów ma powrócić jako Godzilla Energii Kai-Sei – istota o „czystej, kosmicznej sile”. Nowa forma ma być swoistym „zmartwychwstaniem” i jednocześnie ewolucją potwora w coś jeszcze potężniejszego.

GramTV przedstawia:

Warto przypomnieć, że to nie jedyne miejsce, w którym Godzilla sieje zniszczenie. W równolegle wydawanej przez Marvela miniserii Godzilla niszczy uniwersum Marvela gigantyczne kaiju właśnie zmierzyło się z Hulkiem i zniszczyło Celestię. Podczas gdy Legendary Pictures rozwija filmowe MonsterVerse (kolejny film Godzilla x Kong zapowiedziano na 2027 rok), a Japonia szykuje kontynuację Godzilla Minus One, komiksowa śmierć Króla Potworów może okazać się najbardziej symbolicznym momentem w jego 70-letniej historii. Jedno jest pewne – Godzilla wielokrotnie umierał na ekranie, ale zawsze powracał.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





