Godzilla Minus One – twórca filmu nakręci też jego kontynuację. Efekt ponownie zwali z nóg?

To już pewne, a spekulowano od tym od momentu, gdy Minus One podbiła kina.

Fani Godzilla Minus One mają powód do radości. Reżyser japoński twórca Takashi Yamazaki oficjalnie powróci z kolejną odsłoną kultowego potwora. Nowy film będzie bezpośrednią kontynuacją hitu z 2023 roku i ponownie osadzony zostanie w Japonii. Według nieoficjalnych informacji, zdjęcia mają ruszyć pod koniec 2025 roku. Już wcześniej krążyły pogłoski o nowym projekcie Yamazakiego dla wytwórni Toho, jednak dopiero teraz potwierdzono, że będzie to sequel ostatniej odsłony Godzilli, z dopiskiem Minus One.

Godzilla Minus One – twórca filmu nakręci też sequel

Przypomnijmy: Godzilla Minus One okazała się ogromnym sukcesem kasowym i artystycznym. Przy budżecie zaledwie 15 milionów dolarów film zarobił ponad 55 milionów w samej Japonii i łącznie ponad 115 milionów na całym świecie. Produkcja zachwyciła nie tylko fanów, ale i filmowców — Guillermo del Toro nazwał ją jednym z trzech najlepszych filmów o Godzilli wszech czasów, podkreślając jej „ambicję i spełnienie na miarę kina”. Swoją sympatię do filmu wyrazili także Steven Spielberg i Christopher Nolan. Film wygrał nawet statuetkę Oscara za najlepsze efekty specjalne, co było historycznym momentem dla serii Godzilla.