Hulk kontra Godzilla. Marvel daje odpowiedź, kto wygrałby potężne starcie tytanów

Radosław Krajewski
2025/10/22 10:30
0
0

Aż szkoda, że takiego widowiska nie zobaczymy na dużym ekranie.

W najnowszym czwartym zeszycie serii Godzilla Destroys The Marvel Universe fani wreszcie poznali odpowiedź na pytanie, które od lat rozpalało wyobraźnię czytelników, czyli kto wygrałby w bezpośrednim pojedynku Hulk kontra Godzilla. Wynik starcia nie pozostawia wątpliwości i to król potworów okazał się silniejszy nawet od Zielonego Giganta.

Hulk kontra Godzilla
Hulk kontra Godzilla

Godzilla bez trudu pokonuje Hulka w bezpośrednim starciu

Aby wyrównać szanse, Bruce Banner otrzymuje technologię Giant Mana. Dzięki temu Hulk urasta do rozmiarów porównywalnych z Godzillą. Walka przenosi się do Wakandy, a kolos i potwór wymieniają potężne ciosy, które wstrząsają całą okolicą. W pewnym momencie Hulk przyznaje, że Godzilla uderza mocniej niż Thor i Thing razem wzięci.

Choć początkowo wydaje się, że Banner może mieć szansę, przewaga szybko przechyla się na stronę potwora. Godzilla doprowadza do złamania nogi przeciwnika, a następnie używa swojego atomowego oddechu, który rozświetla ciało Hulka od środka. Po takim ataku Zielony Gigant nie jest już w stanie kontynuować walki. Tym samym bestia wygrywa pojedynek, który przez lata pozostawał w sferze spekulacji fanów.

Co ciekawe, wcześniej popularny YouTubowy program Death Battle wskazywał, że w takim starciu to Hulk miałby większe szanse. Po wydarzeniach z czwartego zeszytu możliwe, że te przewidywania trzeba będzie zrewidować.

Przegrana Bannera nie oznacza jednak końca walki. Na ostatnich stronach Czarna Pantera prezentuje swoim sojusznikom nową broń, ogromnego robota o nazwie Mecha Adaptoid Centurion Mark A. W jego wnętrzu znajdują się najpotężniejsi bohaterowie Marvela, w tym Thor, Storm, Spider Man, Quicksilver, Iron Man, Dr Strange i Czarna Pantera, przekazując maszynie swoje moce.

Wcześniejsze numery komiksu przedstawiały starcia Godzilli z różnymi superbohaterami, w tym Fantastyczną Czwórką, X Menami, Avengersami i Spider Manem. Seria zbliża się do finału, a piąty zeszyt zapowiedziano jako wielkie zakończenie tego niekanonicznego crossovera. Historia toczy się poza główną linią fabularną Marvela, więc ostatnie wydarzenia mogą przynieść zupełnie nieprzewidywalny finał.

Źródło:https://comicbook.com/anime/news/marvel-definitively-proves-who-is-stronger-godzilla-or-the-hulk/

Tagi:

Popkultura
Marvel
komiks
superbohaterowie
Godzilla
pojedynek
Hulk
bitwa
Marvel Comics
Godzilla Destroys The Marvel Universe
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

