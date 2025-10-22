Hulk kontra Godzilla. Marvel daje odpowiedź, kto wygrałby potężne starcie tytanów

Aż szkoda, że takiego widowiska nie zobaczymy na dużym ekranie.

W najnowszym czwartym zeszycie serii Godzilla Destroys The Marvel Universe fani wreszcie poznali odpowiedź na pytanie, które od lat rozpalało wyobraźnię czytelników, czyli kto wygrałby w bezpośrednim pojedynku Hulk kontra Godzilla. Wynik starcia nie pozostawia wątpliwości i to król potworów okazał się silniejszy nawet od Zielonego Giganta. Godzilla bez trudu pokonuje Hulka w bezpośrednim starciu Aby wyrównać szanse, Bruce Banner otrzymuje technologię Giant Mana. Dzięki temu Hulk urasta do rozmiarów porównywalnych z Godzillą. Walka przenosi się do Wakandy, a kolos i potwór wymieniają potężne ciosy, które wstrząsają całą okolicą. W pewnym momencie Hulk przyznaje, że Godzilla uderza mocniej niż Thor i Thing razem wzięci.

Choć początkowo wydaje się, że Banner może mieć szansę, przewaga szybko przechyla się na stronę potwora. Godzilla doprowadza do złamania nogi przeciwnika, a następnie używa swojego atomowego oddechu, który rozświetla ciało Hulka od środka. Po takim ataku Zielony Gigant nie jest już w stanie kontynuować walki. Tym samym bestia wygrywa pojedynek, który przez lata pozostawał w sferze spekulacji fanów.

Co ciekawe, wcześniej popularny YouTubowy program Death Battle wskazywał, że w takim starciu to Hulk miałby większe szanse. Po wydarzeniach z czwartego zeszytu możliwe, że te przewidywania trzeba będzie zrewidować. Przegrana Bannera nie oznacza jednak końca walki. Na ostatnich stronach Czarna Pantera prezentuje swoim sojusznikom nową broń, ogromnego robota o nazwie Mecha Adaptoid Centurion Mark A. W jego wnętrzu znajdują się najpotężniejsi bohaterowie Marvela, w tym Thor, Storm, Spider Man, Quicksilver, Iron Man, Dr Strange i Czarna Pantera, przekazując maszynie swoje moce. Wcześniejsze numery komiksu przedstawiały starcia Godzilli z różnymi superbohaterami, w tym Fantastyczną Czwórką, X Menami, Avengersami i Spider Manem. Seria zbliża się do finału, a piąty zeszyt zapowiedziano jako wielkie zakończenie tego niekanonicznego crossovera. Historia toczy się poza główną linią fabularną Marvela, więc ostatnie wydarzenia mogą przynieść zupełnie nieprzewidywalny finał.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.