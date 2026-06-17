To już oficjalne. Dwie kultowe odsłony Call of Duty trafią na PS4 i PS5

W tym wypadku nie sięgnięto jednak po eksploatowaną obecnie podserię Modern Warfare. Zamiast tego zwrócono się w innym kierunku.

Dwie pierwsze odsłony Black Ops trafią na PS4 i PS5

Cała sprawa dotyczy bowiem Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2. Wspomniane studio Treyarch, czyli autorzy oryginalnych wersji obu gier, ogłosiło, iż dwie odsłony BO trafią już w lipcu tego roku na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Za porty na konsole 7. i 8. generacji odpowiedzialne będzie Iron Galaxy. Mowa tutaj o amerykańskim studiu, które wcześniej dało nam Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, a także pomagało przy przeportowaniu m.in. obie części The Last of Us na PC, a także Fortnite i Fallout 76 na PlayStation 4. Tak czy inaczej, informacja ta jest o tyle ciekawa, że dopiero co w szeregach Iron Galaxy miało dość do “drastycznych zwolnień”.