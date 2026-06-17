To już oficjalne. Dwie kultowe odsłony Call of Duty trafią na PS4 i PS5

Po serii plotek Treyarch zabrał wreszcie głos. Dwie odsłony Call of Duty po wielu latach doczekają się portów.
W tym wypadku nie sięgnięto jednak po eksploatowaną obecnie podserię Modern Warfare. Zamiast tego zwrócono się w innym kierunku.
Dwie pierwsze odsłony Black Ops trafią na PS4 i PS5
Cała sprawa dotyczy bowiem Call of Duty: Black Ops oraz Call of Duty: Black Ops 2. Wspomniane studio Treyarch, czyli autorzy oryginalnych wersji obu gier, ogłosiło, iż dwie odsłony BO trafią już w lipcu tego roku na PlayStation 4 oraz PlayStation 5. Za porty na konsole 7. i 8. generacji odpowiedzialne będzie Iron Galaxy. Mowa tutaj o amerykańskim studiu, które wcześniej dało nam Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, a także pomagało przy przeportowaniu m.in. obie części The Last of Us na PC, a także Fortnite i Fallout 76 na PlayStation 4. Tak czy inaczej, informacja ta jest o tyle ciekawa, że dopiero co w szeregach Iron Galaxy miało dość do “drastycznych zwolnień”.
Call of Duty: Black Ops ukazało się na rynku pod koniec 2010 roku, trafiając wówczas m.in. na PlayStation 3. Była to trzecia odsłona CoD-a stworzona przez Treyarch i zebrała ona naprawdę przyzwoite oceny. Przyzwoite na tyle, że już 2 lata później ukazała się kontynuacja, Call of Duty: Black Ops 2. W trakcie kolejnych kilkunastu lat Black Ops doczekało się w sumie 7 części, ale to właśnie Jedynka i Dwójka wydają się być tymi najcieplej wspominanymi. Niemniej z uwagi na upływ czasu i brak natywnych wersji w wielu wypadkach powrót do początków opowieści o Alex Masonie był niemożliwy. Aż do teraz, bo w lipcu sytuacja ulegnie zmianie.
GramTV przedstawia:
Warto na koniec przypomnieć, że poza oboma wspomnianymi portami fani CoD-a mogą liczyć też na zupełnie nową odsłonę. Mowa tutaj o zapowiedzianym niedawno Call of Duty: Modern Warfare 4, które swoją premierę będzie mieć 23 października 2026 roku. Tytuł trafi na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2
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