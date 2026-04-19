Drastyczne zwolnienia u twórców Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Tym razem nie jest to jednak żaden branżowy gigant. Zamiast tego padło na liczące dotychczas do niedawna 200 osób ekipę z Chicago.

Iron Galaxy Studios “drastycznie” zmniejszone

Mowa o Iron Galaxy Studios. Najświeższym tworem tego studia jest wydane w ubiegłym roku Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, czyli remake dwóch klasycznych odsłon słynnego cyklu o jeździe na deskorolce. Projekt zebrał zresztą przyzwoite oceny w mediach. Niemniej Iron Galaxy kojarzone jest również, a może przede wszystkim jako ekipa, która wspiera większych od siebie. W ten czy inny sposób tamtejsi deweloperzy uczestniczyli w pracach nad takimi tytułami i portami, jak m.in. Uncharted: Legacy of Thieves Collection i The Last of Us Part 1/2 na PC czy też Apex Legends, Diablo 3 i The Elder Scrolls V: Skyrim na Nintendo Switch.

Teraz jednak włodarze z Illinois dotarli najwyraźniej do ściany. Zresztą, po raz kolejny, bo zaledwie rok temu w Iron Galaxy miały już miejsce zwolnienia. W ich następnie pracę straciło wówczas 66 deweloperów. Nie wiadomo co prawda, ile osób pożegnało się z posadami tym razem, niemniej serwis Game Developer informuje, iż doszło do “drastycznego zmniejszenia rozmiarów studia”. Co ciekawe, w opublikowanym oświadczeniu ekipa nie nazwała nowej redukcji działaniami związanymi z ratowaniem firmy. Zamiast tego przedstawiono to po prostu jako kształt obecnego krajobrazu branży.

W oświadczeniu Iron Galaxy Studios wyczytamy m.in.: