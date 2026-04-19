Drastyczne zwolnienia u twórców Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4

Tym razem nie jest to jednak żaden branżowy gigant. Zamiast tego padło na liczące dotychczas do niedawna 200 osób ekipę z Chicago.
Iron Galaxy Studios “drastycznie” zmniejszone
Mowa o Iron Galaxy Studios. Najświeższym tworem tego studia jest wydane w ubiegłym roku Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, czyli remake dwóch klasycznych odsłon słynnego cyklu o jeździe na deskorolce. Projekt zebrał zresztą przyzwoite oceny w mediach. Niemniej Iron Galaxy kojarzone jest również, a może przede wszystkim jako ekipa, która wspiera większych od siebie. W ten czy inny sposób tamtejsi deweloperzy uczestniczyli w pracach nad takimi tytułami i portami, jak m.in. Uncharted: Legacy of Thieves Collection i The Last of Us Part 1/2 na PC czy też Apex Legends, Diablo 3 i The Elder Scrolls V: Skyrim na Nintendo Switch.
Teraz jednak włodarze z Illinois dotarli najwyraźniej do ściany. Zresztą, po raz kolejny, bo zaledwie rok temu w Iron Galaxy miały już miejsce zwolnienia. W ich następnie pracę straciło wówczas 66 deweloperów. Nie wiadomo co prawda, ile osób pożegnało się z posadami tym razem, niemniej serwis Game Developer informuje, iż doszło do “drastycznego zmniejszenia rozmiarów studia”. Co ciekawe, w opublikowanym oświadczeniu ekipa nie nazwała nowej redukcji działaniami związanymi z ratowaniem firmy. Zamiast tego przedstawiono to po prostu jako kształt obecnego krajobrazu branży.
W oświadczeniu Iron Galaxy Studios wyczytamy m.in.:
Dzisiaj Iron Galaxy Studios z przykrością ogłasza, że redukujemy rozmiar naszej firmy. Wielu kolegów z zespołu i przyjaciół traci pracę, gdy dostosowujemy się do nowej struktury firmy. Jest nam strasznie przykro, że ich tracimy, podejmując kroki w celu adaptacji do klimatu branży gier wideo. Nadszedł czas, abyśmy ponownie ewoluowali.
Od czasu naszych początków przyjmowaliśmy wiele różnych form jako firma. Poprzez te różne fazy zmienialiśmy nasz fokus, naszą misję i nasz rozmiar. Pracowaliśmy z najlepszymi twórcami interaktywnej rozrywki i stworzyliśmy kilka własnych gier. Po drodze widzieliśmy, jak branża, której służymy, rozszerza się i kurczy w zaskakujący sposób.
Od 2020 roku, kiedy wszystko w tworzeniu gier wideo zaczęło się zmieniać, ludzie czekali, aż biznes “wróci do normy”. Takie rozmowy prowadziliśmy z kolegami i partnerami podczas naszych podróży do miejsc, w których gromadzą się twórcy gier. W tym roku przyjmujemy nową postawę, aby zaakceptować obecne warunki rynkowe jako trwałe.
