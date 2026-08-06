To jedna z najbardziej wyczekiwanych gier Ubisoftu. Nowe materiały mamy otrzymać jeszcze w tym roku

Kontynuacja kultowego Beyond Good & Evil powstaje od kilkunastu lat. Wszystko wskazuje na to, że 2026 przyniesie wreszcie długo wyczekiwany zwiastun.

Kilka miesięcy temu informowaliśmy, że Beyond Good & Evil 2 pozostaje jednym z priorytetowych projektów Ubisoftu, mimo licznych zmian i problemów, z jakimi w ostatnich latach mierzy się francuski wydawca. O samej grze jest jak na razie... cicho. Ma się to wkrótce zmienić. Pojawiły się kolejne doniesienia sugerujące, że już w tym roku gracze doczekają się nowego materiału z produkcji, o której przez długi czas było wyjątkowo cicho. Po niemal dekadzie możemy wreszcie zobaczyć nowy zwiastun Informacjami podzielił się znany insider Nash Weedle. Twierdzi, że Beyond Good & Evil 2 ma zostać pokazane podczas jednego z najważniejszych tegorocznych wydarzeń branżowych. Według jego źródeł najbardziej prawdopodobnym miejscem prezentacji pozostaje The Game Awards, co oznaczałoby pierwszy większy pokaz gry od blisko dziesięciu lat.

Insider dodaje również, że projekt przeszedł na przestrzeni lat bardzo duże zmiany. Niewykluczone, że produkcja otrzymała nawet nowy tytuł, który miałby zostać ujawniony właśnie podczas kolejnej prezentacji. Na razie są to jednak wyłącznie nieoficjalne informacje i warto podchodzić do nich z odpowiednim dystansem.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że pierwsze Beyond Good & Evil zadebiutowało w 2003 roku i szybko zyskało status produkcji kultowej. Gra opowiadała historię fotoreporterki Jade, która odkrywała spisek zagrażający całej planecie. Tytuł wyróżniał się połączeniem gry przygodowej, skradanki, eksploracji i dynamicznej akcji, a także nietypowym jak na swoje czasy motywem wykorzystywania aparatu fotograficznego do dokumentowania świata i zdobywania informacji. Jeśli graliście w Indiana Jones i Wielki Krąg, doskonale wiecie, w czym rzecz. Choć komercyjnie produkcja nie odniosła spektakularnego sukcesu, z biegiem lat zdobyła wierne grono fanów, którzy od lat czekają na kontynuację. Co ciekawe, Beyond Good & Evil 2 zostało zapowiedziane jeszcze w 2008 roku, jednak przez kolejne lata projekt stał się symbolem tzw. produkcyjnego piekła. Ostatni większy zwiastun pokazano w 2017 roku, a od tamtej pory Ubisoft przekazywał jedynie szczątkowe informacje na temat postępów prac. Jeśli doniesienia insidera się potwierdzą, tegoroczne The Game Awards mogą przynieść pierwszy od wielu lat konkretny pokaz jednej z najbardziej wyczekiwanych gier w historii Ubisoftu.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









