Wszystko, co wiemy o EA Sports FC 27 - czy to będzie najlepsza odsłona serii?

Mieliśmy okazję uczestniczyć w wirtualnych prezentacjach, podczas których EA Sports szczegółowo omówiło poszczególne aspekty nadchodzącego EA Sports FC 27. Wiemy zatem, czego możemy spodziewać się po najnowszej odsłonie cyklu znanego wcześniej jako FIFA. Wydaje się, że z częścią pomysłów Elektronicy strzelą w samo okienko, inne z kolei budzą wątpliwości. Trudno jednak stwierdzić, czy będzie to coś w rodzaju przestrzelonego rzutu karnego w ostatniej akcji meczu przy remisowym wyniku.

The Grounds, czyli otwarty świat w FC 27

Wcześniejsze przecieki znalazły potwierdzenie w rzeczywistości, ponieważ największą atrakcją oferowaną przez EA Sports FC 27 ma być w pełni otwarty świat. Trudno zdecydować, czy taka koncepcja ma rację bytu w przypadku gry traktującej stricte o piłce nożnej, ale Electronic Arts postanowiło zaryzykować. Tym samym przedstawiciele firmy starali się nas przekonać, że będziemy mieli tutaj do czynienia z trybem stanowiącym naprawdę fajną opcję na spędzanie czasu z innymi graczami, choć nie zabraknie tu możliwości zabawy w pojedynkę.

The Grounds pozwoli nam na stworzenie własnego wirtualnego alter ego. Odwiedzimy nim różne miejsca w lokacjach inspirowanych architekturą francuską, brytyjską czy argentyńską. To właśnie tam zagramy oczywiście w piłkę nożną, a z czasem ulepszymy rozmaite, wybrane przez nas atrybuty piłkarza, którym pokierujemy, dołączając do uprzednio stworzonego lub istniejącego już klubu. Osiągając postępy w zabawie odblokujemy dostęp do licznych nagród i możliwości dostosowywania wyglądu naszego śmiałka (pojawią się ubrania takich marek, jak Nike, Puma czy New Balance), a także samej drużyny. Tak samo, jak w karierze zawodnika, również w The Grounds poszczególne wydarzenia będziemy obserwować z perspektywy pierwszej osoby.

W przypadku The Grounds zdecydowano się opracować tryby rozgrywki w taki sposób, aby w zabawie odnaleźli się nie tylko doświadczeni gracze, ale także ci, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z serią FC od EA Sports. Będą więc zatem wyzwania skupione typowo na rywalizacji, a także takie, dzięki którym najzwyczajniej w świecie spędzimy w wirtualnej rzeczywistości czas bez jakiejkolwiek presji. Jeśli zechcemy, dołączymy do rozmaitych lig, weźmiemy udział nawet w play-offach, rozgrywając liczne mecze i eventy zarówno w wariancie 11 na 11, a więc prawdziwych meczach z udziałem innych graczy, ale nie tylko - w The Grounds pojawi się również tryb rush, czyli spotkania na mniejszych stadionach z udziałem 10 użytkowników podzielonych na dwa zespoły.

The Grounds sprawia wrażenie obecnej choćby w FIFA 11 areny treningowej, gdzie mogliśmy po prostu biegać i strzelać gole czy też wykonywać różnego rodzaju sztuczki. Dzięki nowemu FC pojawi się opcja strzelania do kilku małych bramek. Sprawdzimy swoje umiejętności w dryblingu, spróbujemy trafić do kosza czy też weźmiemy udział w konkurencji stanowiącej połączenie zbijaka z piłką nożną. Najbardziej spokojną i zdaje się relaksującą formą zabawy może okazać się drop-kick, czyli kopanie piłką do wyznaczonych na terenie miasta celów. Ponadto otrzymamy także eventy ograniczone czasowo - tutaj siłą rzeczy presja czasowa będzie oczywiście może nie ogromna, ale większa.

Poza podstawowymi wzmocnieniami w The Grounds będziemy mogli wybrać również tzw. ampy, czyli szablony pozwalające nam upodobnić się do najpopularniejszych piłkarzy. Dzięki nim otrzymamy odpowiednie style gry i statystyki - z czasem ulepszymy je, co pozwoli nam jeszcze bardziej wyróżnić się na tle innych. Tym bardziej, że ampy dzielić się mają na kilka tierów - będziemy mogli korzystać z kilku z nich jednocześnie, zmieniając je przy okazji pomiędzy rozgrywanymi meczami.

Electronic Arts pokazało nam mapę świata w The Grounds. Nie jest ona może imponujące wielkości, ale zdaje się być wystarczająca. Tym bardziej, że odwiedzając miejsca wzorowane na Francji, Wielkiej Brytanii czy Argentynie trafimy na przypominające znane z rzeczywistości budynki, a także murale (np. z wizerunkiem Alana Shearera). Dodatkowo na naszej drodze staną liczni mentorzy, którzy opowiedzą nam o swojej drodze oraz o tym, jak pokonywać wyzwania w The Grounds. W Anglii chociażby spotkamy legendarnego Alexa Huntera, czyli bohatera trybu fabularnego Droga do sławy zapoczątkowanego w FIFA 17.

Wszystko, o czym wspomniałem (a pewnie i więcej) wcześniej, pojawi się w The Grounds w momencie premiery EA Sports FC 27, ale twórcy nie zamierzają na tym poprzestać. Planują sukcesywnie udostępniać aktualizacje przez cały rok, publikując nowe funkcje, dodatkowe ligi, tematyczne aktualizacje świata czy niedostępne wcześniej eventy. W planach mają aż 10 sezonów The Grounds bazujących między innymi na Lidze Mistrzów, Halloween czy drużynie roku.

EA Sports FC 27 - co nowego w samej rozgrywce?

W tegorocznej odsłonie FC firma EA Sports planuje zaimplementować sporo nowości zarówno na boisku, jak i poza nim. Tym razem skupimy się na samych meczach, ponieważ czeka tu na nas sporo zmian. Tak samo, jak w EA Sports FC 26, również w FC 27 gameplay będzie podzielony na realistyczny i competetive. Nowe zmiany wprowadzone w oparciu o opinie członków społeczności mają sprawić, że rozgrywka będzie bardziej responsywna. Pracując z graczami twórcy zaprosili niektórych fanów cyklu do Vancouver, chcąc usłyszeć ich opinie i uwagi na temat poszczególnych aspektów zabawy wymagających poprawy.

Efektem tych rozmów jest to, że w EA Sports FC 27 nasi zawodnicy kierowani przez sztuczną inteligencję mają przede wszystkim lepiej ustawiać się na boisku, szukając sobie miejsca tak, by wyjść na dobrą pozycję. Dzięki temu będziemy mogli zagrać im piłkę w tempo, co otworzy nierzadko drogę do bramki. Postarano się również o to, by wyeliminować sytuacje, w których napastnicy jednocześnie starali się utrzymać formację w ataku, a przy okazji wahali się, czy jednak nie powinni ustawić się gdzieś indziej, by pomóc nam w rozegraniu akcji. Zwłaszcza, że EA Sports starało się przekonać nas również do tego, że w FC 27 nasi koledzy z drużyny nie będą już próbowali niepotrzebnie stać za linią obrońców, czyli po prostu na spalonym.

Wydaje się, że odpowiednio będzie z tym współgrać udoskonalony system angażowania graczy do wybiegnięcia za akcją na nasze żądanie. Wciskając bumpery na padzie w czasie podania gracze powinni podążać choćby za kontratakiem, odpowiednio obiegając strefy. Bez podawania futbolówki również wydamy im polecenia - gracze będą mogli biec nawet ukośną ścieżką między obrońcami rywala. Będzie to może wymagało spędzenia większej ilości czasu przy piłce przed samym podaniem, ale niewykluczone, że pomoże to zbalansować opisywaną mechanikę i sprawi, że będziemy mieli jeszcze większą kontrolę nad zachowaniem naszych zawodników.

EA Sports FC 27 to również zmiany w obronie. Twórcy postanowili zwiększyć zasięg manualnych odbiorów, chcąc ułatwić nam ataki na piłkę, a po przechwytach powinniśmy o wiele łatwiej utrzymać przechwyconą futbolówkę niż w EA Sports FC 26. Sztuczna inteligencja defensorów ma zostać osłabiona. Rywale kierowani przez komputer nie będą zatem wykonywać niespodziewanych bloków, które do tej pory pomagały im zatrzymać akcję niezależnie od naszych umiejętności. To samo dotyczy pressingu w sytuacjach “jeden na jednego” z obrońcą. Wówczas atakujący powinien mieć więcej miejsca na to, by dryblować czy po prostu oddać strzał na bramkę.

Zmodyfikowano ponadto system wykonywania rzutów rożnych. Choć na pierwszy rzut oka wszystko w EA Sports FC 27 w tym aspekcie prezentuje się tak samo, jak przed rokiem, diabeł tkwi w szczegółach. W poprzedniczce kornery zostały celowo osłabione, gdyż strzelanie bramek po tym stałym fragmencie gry nie wymagało zbyt wielu umiejętności. Mogliśmy jedynie zaznaczyć konkretnego piłkarza, do którego chcemy zagrać piłkę, a następnie ustawić się nim w wybranym miejscu na polu karnym. Nowa odsłona FC idzie o krok dalej, ponieważ w edycji opatrzonej cyferkami 27 nie będzie to rozwiązanie opcjonalne, ale… konieczne. Nie jestem co do tego przekonany i mam nadzieję, że być może EA Sports szybko wycofa się z tego rozwiązania.

Wielokrotnie oglądając spotkania z udziałem Leo Messiego można było odnieść wrażenie, że popychany były snajper FC Barcelony, a następnie PSG i obecnie Interu Miami, i tak utrzymuje się przy futbolówce, a przy tym jest jeszcze w stanie dryblować. EA Sports najwyraźniej sobie o tym przypomniało, w efekcie czego podobna mechanika pojawi się w FC 27. Będziemy mogli próbować kontynuować atak jednym zawodnikiem nawet w sytuacji, gdy rywale starają się nam odebrać piłkę w sposób nieprzepisowy. Oczywiście taka mechanika będzie dostępna tylko dla piłkarzy o odpowiednio wysokich statystykach.

Gracze, którzy preferują rozgrywkę w trybie autentycznym, także mogą liczyć na zmiany w gameplayu oferowane przez EA Sports FC 27. Same mecze mają być znacznie bardziej realistyczne - podczas spotkań zaobserwujemy mniej przewidywalne zachowania naszych rywali. Poszczególni zawodnicy mają poruszać się w bardziej przemyślany sposób (także bramkarze, zwłaszcza w sytuacjach “jeden na jednego” - nie będą oni już reagować aż tak szybko jak w FC 26), a dodatkowo będą reagować na zmienne warunki atmosferyczne, w tym chociażby deszcz. Otrzymamy ponadto dostęp do licznych suwaków umożliwiających nam dostosowywanie skuteczności strzałów czy też samego poziomu trudności.

Sama rozgrywka w EA Sports FC 27 ma być bardziej płynna. Przykładowo, po podaniu piłkarz zdecydowanie szybciej ma przejść do śledzenia akcji. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku obracania się danego zawodnika, który rozpoczyna bieg w kierunku adresowanej do niego piłki. Do tej pory bowiem obrońcy mieli większe szanse na wygranie takiego pojedynku biegowego właśnie ze względu na fakt, że adresat futbolówki potrzebował dłuższej chwili na reakcję. Oprócz tego poświęcono sporo czasu na zbalansowanie stylu gry tak, by ponownie większe znaczenie miały standardowe statystyki poszczególnych zawodników. To kolejna zmiana wprowadzona w oparciu o feedback ze strony graczy.

A co tam nowego w karierze? EA Sports FC 27 może przynieść sporo dobrego

Electronic Arts rozpoczęło prezentację tego wariantu rozgrywki od istniejącego także w rzeczywistości TransferRoom. To rozwiązanie doskonale znane miłośnikom Football Managera. Kiedy będziemy musieli kupić lub sprzedać wybranego zawodnika, skorzystamy właśnie z tego rozwiązania. Twórcy postanowili również sprawić, aby przeprowadzanie transferów było bardziej realistyczne niż w ubiegłorocznej odsłonie. Będziemy obserwować więc poszczególne działania na rynku transferowym niczym w rzeczywistości. Przykładowo może okazać się, że kluby takie jak Girona, Troyes i Manchester City zechcą chętnie współpracować przy wymianie piłkarzy dlatego, że mają wspólnego właściciela. Z kolei Chelsea w trybie kariery spróbuje ściągnąć każdy młody talent, jaki wpadnie im w oko, jak w prawdziwym świecie. Ale… w tym momencie rodzi się pytanie, czy do Athletic Bilbao da się sprowadzić wyłącznie zawodników z kraju Basków?