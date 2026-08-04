Attack on Titan 3 z datą premiery. Na powrót serii nie będziemy czekać zbyt długo

Koei Tecmo opublikowało też nowy zwiastun trzeciej odsłony serii.
Na Summer Game Fest 2026 doczekaliśmy się zapowiedzi Attack on Titan 3. Teraz natomiast przyszedł czas na kolejną ważną informację. Koei Tecmo i deweloperzy ze studia Omega Force ujawnili bowiem dokładną datę premiery trzeciej odsłony serii Attack on Titan.
Premiera Attack on Titan 3 jeszcze w 2026 roku
Zgodnie z przekazanymi informacjami Attack on Titan 3 zadebiutuje na rynku 10 grudnia 2026 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Wraz z datą premiery Koei Tecmo opublikowało też gameplay trailer, który pozwala sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji.
Doświadcz historii Attack on Titan – od początku do końca. Ten tytuł jest kompilacją gier z serii Attack on Titan, która pozwala przeżyć zawartą w niej historię od początku do końca. Gra zawiera zupełnie nowe wątki fabularne, a także intensywne bitwy z Nine Titans, którzy po raz pierwszy pojawiają się w tej serii. Ponadto odtworzono niezapomniane sceny z poprzednich części, aby zapewnić graczom świeże wrażenia – czytamy w opisie gry na Steam.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że Attack on Titan 3 powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2. Zgodnie z informacjami dostępnymi na platformie Steam gra będzie dostępna w 9 wersjach językowych. Niestety na liście obsługiwanych języków brakuje polskiego.
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