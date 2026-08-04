Attack on Titan 3 z datą premiery. Na powrót serii nie będziemy czekać zbyt długo

Na Summer Game Fest 2026 doczekaliśmy się zapowiedzi Attack on Titan 3. Teraz natomiast przyszedł czas na kolejną ważną informację. Koei Tecmo i deweloperzy ze studia Omega Force ujawnili bowiem dokładną datę premiery trzeciej odsłony serii Attack on Titan.

Premiera Attack on Titan 3 jeszcze w 2026 roku

Zgodnie z przekazanymi informacjami Attack on Titan 3 zadebiutuje na rynku 10 grudnia 2026 roku. Zainteresowani mogą już składać zamówienia przedpremierowe. Wraz z datą premiery Koei Tecmo opublikowało też gameplay trailer, który pozwala sprawdzić, jak wspomniana produkcja prezentuje się w akcji.