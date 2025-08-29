To dowód, że film Elden Ring ma szansę na sukces

Twórca podszedł do tematu bardzo poważnie.

Jak wiadomo, Alex Garland (Ex Machina, Wojna) wkracza do świata Elden Ring dla studia A24. To połączenie brzmi zaskakująco, ale Garland zainwestował w nie mnóstwo czasu i energii. Podszedł do projektu bardzo poważnie. Elden Ring – 160 stron scenariusza Jak donosi New Yorker, powstał nawet 160-stronicowy scenariusz oraz 40 stron materiałów wizualnych, przygotowanych wyłącznie na podstawie spekulacji. Reżyser osobiście poleciał do Japonii, by przedstawić pomysł Hidetace Miyazakiemu, który ostatecznie wyraził zgodę na realizację filmu. W pochlebnych słowach o filmie wypowiada się także George R.R. Martin na swoim blogu, na którego historii oparto świat gry.

To niezwykle ambitny krok jak na filmowca o pozycji Garlanda i dowód na to, że nie traktuje adaptacji Elden Ring jako zwykłego zlecenia. Zamiast iść utartą drogą komercyjnych ekranizacji gier, potraktował projekt jak osobistą obsesję.

Casting już trwa. Według doniesień w filmie mają wystąpić Kit Connor (Heartstopper), Ben Whishaw (Skyfall) i Cailee Spaeny (Priscilla, Obcy: Romulus). To sugeruje, że prace nad filmem ruszają pełną parą, choć na szczegóły dotyczące fabuły i daty premiery trzeba jeszcze poczekać. Pewne jest jednak, że ma to być najdroższa realizacja w historii studia A24, kojarzonego jeszcze do niedawna z niskobudżetowymi filmami. Przypomnijmy, że Elden Ring to RPG w klimacie mrocznego fantasy, wydane w 2022 roku i sprzedane w ponad 30 milionach egzemplarzy. Za reżyserię odpowiadał Hidetaka Miyazaki (Dark Souls), a współreżyserem był Yui Tanimura. Gra opowiada historię wyrzutków zwanych Tarnished, którzy wyruszają do Krain Pomiędzy, aby odbudować roztrzaskany Pierścień Eldenów i pokonać groteskowych półbogów. Garland, znany ze swojej wizualnej wyobraźni i intelektualnego podejścia do kina, ewidentnie widzi w tej opowieści coś więcej niż tylko materiał na kolejną adaptację.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W Gramie od 2024 roku.





