Zaloguj się lub Zarejestruj

To dowód, że film Elden Ring ma szansę na sukces

Jakub Piwoński
2025/08/29 11:30
1
0

Twórca podszedł do tematu bardzo poważnie.

Jak wiadomo, Alex Garland (Ex Machina, Wojna) wkracza do świata Elden Ring dla studia A24. To połączenie brzmi zaskakująco, ale Garland zainwestował w nie mnóstwo czasu i energii. Podszedł do projektu bardzo poważnie.

Elden Ring
Elden Ring

Elden Ring – 160 stron scenariusza

Jak donosi New Yorker, powstał nawet 160-stronicowy scenariusz oraz 40 stron materiałów wizualnych, przygotowanych wyłącznie na podstawie spekulacji. Reżyser osobiście poleciał do Japonii, by przedstawić pomysł Hidetace Miyazakiemu, który ostatecznie wyraził zgodę na realizację filmu. W pochlebnych słowach o filmie wypowiada się także George R.R. Martin na swoim blogu, na którego historii oparto świat gry.

To niezwykle ambitny krok jak na filmowca o pozycji Garlanda i dowód na to, że nie traktuje adaptacji Elden Ring jako zwykłego zlecenia. Zamiast iść utartą drogą komercyjnych ekranizacji gier, potraktował projekt jak osobistą obsesję.

GramTV przedstawia:

Casting już trwa. Według doniesień w filmie mają wystąpić Kit Connor (Heartstopper), Ben Whishaw (Skyfall) i Cailee Spaeny (Priscilla, Obcy: Romulus). To sugeruje, że prace nad filmem ruszają pełną parą, choć na szczegóły dotyczące fabuły i daty premiery trzeba jeszcze poczekać. Pewne jest jednak, że ma to być najdroższa realizacja w historii studia A24, kojarzonego jeszcze do niedawna z niskobudżetowymi filmami.

Przypomnijmy, że Elden Ring to RPG w klimacie mrocznego fantasy, wydane w 2022 roku i sprzedane w ponad 30 milionach egzemplarzy. Za reżyserię odpowiadał Hidetaka Miyazaki (Dark Souls), a współreżyserem był Yui Tanimura. Gra opowiada historię wyrzutków zwanych Tarnished, którzy wyruszają do Krain Pomiędzy, aby odbudować roztrzaskany Pierścień Eldenów i pokonać groteskowych półbogów. Garland, znany ze swojej wizualnej wyobraźni i intelektualnego podejścia do kina, ewidentnie widzi w tej opowieści coś więcej niż tylko materiał na kolejną adaptację.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/8/28/alex-garland-wrote-a-160-page-spec-script-40-pages-of-visuals-to-convince-a24-to-let-him-direct-elden-ring

Tagi:

Popkultura
fantasy
adaptacja
Elden Ring
Alex Garland
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W Gramie od 2024 roku.


Komentarze
1
Ray
Gramowicz
Dzisiaj 11:52

Czy to możliwe? Jakiś reżyser faktycznie stara się zrobić dobry film o grze? Czy w końcu do kogoś doszło że "nie grałem w grę i mam własny pomysł na to bo chce zrobić coś nowego" nie działa? 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112