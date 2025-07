Adaptacja Elden Ring nabiera rozpędu i staje się najdroższą produkcją w historii studia. Do obsady dołącza znany aktor

Jak wiemy z wcześniejszych doniesień, za kamerą stanie Alex Garland – reżyser Ex Machiny, Anihilacji i niedawnej Wojny. Garland napisze także scenariusz do filmu, który powstanie na podstawie bestsellerowej gry wideo od FromSoftware. Elden Ring, wydany w 2022 roku, sprzedał się w ponad 30 milionach egzemplarzy na całym świecie i zyskał miano jednej z najwybitniejszych gier ostatnich lat. Jej mroczny, fantastyczny świat może okazać się idealnym tłem dla charakterystycznej, intelektualnej wrażliwości reżysera. Na ten moment nie podano daty rozpoczęcia zdjęć do Elden Ring.

Dla Whishawa będzie to kolejna współpraca z cenionymi twórcami. Aktor niedawno pojawił się w filmie Dzień Petera Hujara Iry Sachsa, który zadebiutował na festiwalu Sundance i został zakupiony przez Janus Films. Premiera obrazu w amerykańskich kinach zaplanowana jest na 7 listopada. Szerokiej publiczności aktor znany jest z roli Q w serii filmów o Jamesie Bondzie.