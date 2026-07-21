Otrzymaliśmy finałowy zwiastun Spider-Man: Brand New Day. Czeka nas wiele emocji

Marvel pokazał finałowy zwiastun Spider-Man: Brand New Day, przepełniony akcją i emocjami.

Marvel Studios opublikowało finałowy zwiastun filmu Spider-Man: Brand New Day, który trafi do kin już pod koniec lipca. Nowy materiał nie tylko przypomina najważniejsze wydarzenia z poprzednich odsłon przygód Petera Parkera w Marvel Cinematic Universe, ale również prezentuje nowe sceny akcji oraz poruszające momenty związane z relacją Petera i MJ. Spider-Man: Brand New Day na finałowym zwiastunie Zwiastun rozpoczyna się krótkim podsumowaniem wydarzeń z trzech poprzednich filmów o Spider-Manie z Tomem Hollandem. W tle Peter Parker odczytuje list, który napisał do MJ i który zamierzał wręczyć jej pod koniec Spider-Man: No Way Home. Ostatecznie nigdy tego nie zrobił, ponieważ po zaklęciu Doktora Strange'a wszyscy zapomnieli, kim naprawdę jest Spider-Man. Następnie zwiastun przenosi widzów do teraźniejszości, gdzie Peter wyciąga ukryty wcześniej list, po czym rozpoczyna się seria nowych scen akcji.

Nowy materiał prezentuje znacznie więcej fragmentów walk niż wcześniejsze zwiastuny. Peter Parker mierzy się między innymi ze Scorpionem, Savage Hulkiem oraz członkami organizacji The Hand. Szczególną uwagę zwraca rozszerzona sekwencja pojedynku z Savage Hulkiem, która została pokazana w znacznie większym zakresie niż we wcześniejszych materiałach promocyjnych. Jednym z najbardziej emocjonalnych fragmentów zwiastuna jest scena, w której Spider-Man pojawia się w mieszkaniu MJ. Wypowiada wtedy słowa: “Obiecałem, że zawsze będę cię chronił.” Scena wyraźnie nawiązuje do zakończenia Spider-Man: No Way Home, w którym Peter zdecydował się nie przypominać MJ o ich wspólnej przeszłości, aby uchronić ją przed kolejnymi zagrożeniami. Mimo że do premiery filmu pozostało już niewiele czasu, Marvel nadal nie zdradził kilku kluczowych elementów fabuły. Największą zagadką pozostaje rola Sadie Sink, której postać wciąż nie została oficjalnie ujawniona. Nadal nie wiadomo również, kto będzie głównym antagonistą filmu ani czy wydarzenia z Spider-Man: Brand New Day będą miały bezpośredni wpływ na fabułę Avengers: Doomsday. Dodatkowych spekulacji dostarczyła niedawna wypowiedź Toma Hollanda z nowego filmu dokumentalnego. Aktor powiedział:

GramTV przedstawia:

Brand New Day w tytule tego filmu nie oznacza początku. Ono następuje w ostatniej scenie tego filmu. Słowa aktora sugerują, że zakończenie produkcji może otworzyć zupełnie nowy rozdział w historii Spider-Mana i zapowiadać dalszą przyszłość bohatera w Marvel Cinematic Universe. Spider-Man: Brand New Day zadebiutuje w kinach w Wielkiej Brytanii 29 lipca, natomiast w Stanach Zjednoczonych i Polsce premiera odbędzie się 31 lipca.