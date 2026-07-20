Doktor Doom pokazany w pełnej krasie. Zobaczcie nowy zwiastun Avengers: Doomsday na którym zachwyca Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. zachwyca pierwszym zwiastunem Avengers: Doomsday jako Doktor Doom.
Marvel Studios opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmu Avengers: Doomsday (dotyczący całego filmu, a nie jedynie jego poszczególnych bohaterów), dając fanom pierwsze pełne spojrzenie na Doktora Dooma, w którego wciela się Robert Downey Jr. Materiał po raz pierwszy prezentuje kompletny wygląd jednego z najsłynniejszych złoczyńców Marvela oraz ujawnia fragment jego imponujących możliwości.
Otrzymaliśmy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Początkowo głównym antagonistą sagi Multiwersum Marvel Cinematic Universe miał zostać Kang Zdobywca. Po zwolnieniu Jonathana Majorsa studio zdecydowało się jednak nie obsadzać tej roli ponownie i całkowicie zmieniło kierunek rozwoju fabuły. W efekcie nowym głównym przeciwnikiem Avengers został Victor von Doom, którego zagra Robert Downey Jr. Aktor powraca do MCU, jednak tym razem nie jako Tony Stark, czyli bohater, od którego rozpoczęło się filmowe uniwersum Marvela w Iron Manie z 2008 roku, lecz jako jeden z najpotężniejszych przeciwników w historii komiksów.
Jednym z najważniejszych momentów zwiastuna jest konfrontacja Doktora Dooma z Thorem, granym przez Chrisa Hemswortha. Bóg Piorunów rusza do ataku z pełną siłą, wymierzając cios przy użyciu topora Stormbreaker. Victor von Doom zatrzymuje jednak zarówno broń, jak i potężną energię piorunów jednym prostym gestem dłoni. Scena sugeruje, że nowy główny antagonista MCU będzie dysponował mocą znacznie przewyższającą większość dotychczasowych przeciwników Avengers.
Podczas zatrzymania ataku Thora na rękawicy Doktora Dooma można dostrzec symbol przypominający magiczną runę. Może to sugerować, że podobnie jak w komiksach Victor von Doom będzie jednocześnie mistrzem zaawansowanej technologii oraz potężnej magii, łącząc oba te źródła mocy podczas walki. Nowy kostium Doktora Dooma składa się z charakterystycznej zielono-srebrnej zbroi, uzupełnionej zielonym kapturem i długim płaszczem. Maska została zaprojektowana bardzo wiernie względem komiksowego pierwowzoru. Jednocześnie pozostawia widoczne oczy Roberta Downeya Jr., dzięki czemu aktor może przekazywać emocje swojej postaci mimo zakrytej twarzy. Całość prezentuje się wyjątkowo szczegółowo i znacznie bardziej majestatycznie niż wcześniejsze filmowe interpretacje bohatera.
GramTV przedstawia:
Publikacja pierwszego zwiastuna Avengers: Doomsday stanowi jednocześnie początek kampanii promocyjnej filmu przed zbliżającym się San Diego Comic-Con, gdzie Marvel Studios może ujawnić kolejne informacje dotyczące jednej z najbardziej wyczekiwanych produkcji kolejnych lat. Premiera filmu ma się odbyć 18 grudnia 2026 roku. Zobaczcie zwiastun produkcji:
Tutaj możecie zobaczyć zwiastun z polskim dubbingiem: