Doktor Doom pokazany w pełnej krasie. Zobaczcie nowy zwiastun Avengers: Doomsday na którym zachwyca Robert Downey Jr.

Marvel Studios opublikowało pierwszy oficjalny zwiastun filmu Avengers: Doomsday (dotyczący całego filmu, a nie jedynie jego poszczególnych bohaterów), dając fanom pierwsze pełne spojrzenie na Doktora Dooma, w którego wciela się Robert Downey Jr. Materiał po raz pierwszy prezentuje kompletny wygląd jednego z najsłynniejszych złoczyńców Marvela oraz ujawnia fragment jego imponujących możliwości.

Otrzymaliśmy nowy zwiastun Avengers: Doomsday

Początkowo głównym antagonistą sagi Multiwersum Marvel Cinematic Universe miał zostać Kang Zdobywca. Po zwolnieniu Jonathana Majorsa studio zdecydowało się jednak nie obsadzać tej roli ponownie i całkowicie zmieniło kierunek rozwoju fabuły. W efekcie nowym głównym przeciwnikiem Avengers został Victor von Doom, którego zagra Robert Downey Jr. Aktor powraca do MCU, jednak tym razem nie jako Tony Stark, czyli bohater, od którego rozpoczęło się filmowe uniwersum Marvela w Iron Manie z 2008 roku, lecz jako jeden z najpotężniejszych przeciwników w historii komiksów.