Obejrzałeś Odyseję? Teraz sięgnij po jej genialny prequel i zaskakujący remake

Odyseja Christophera Nolana szturmem podbiła kina, ale dla wielu widzów może być dopiero początkiem przygody z historią Odyseusza. Jak zauważył ComicBook, na długo przed premierą widowiska powstały filmy, które świetnie uzupełniają tę opowieść – jeden pokazuje wydarzenia poprzedzające wyprawę legendarnego bohatera, drugi natomiast przenosi klasyczną historię do zupełnie nieoczywistych realiów.

Troja pokazuje, co wydarzyło się przed Odyseją

Najbardziej oczywistym wyborem jest Troja z 2004 roku w reżyserii Wolfganga Petersena. Choć film koncentruje się przede wszystkim na Achillesie, ważną rolę odgrywa również Odyseusz, którego zagrał Sean Bean. To właśnie wydarzenia wojny trojańskiej stanowią punkt wyjścia dla Odysei. Nolan skupia się głównie na wieloletniej podróży bohatera do domu, natomiast Troja pokazuje dekadę walk, która ukształtowała jego charakter. W filmie wyraźnie podkreślono również największy atut Odyseusza – nie siłę, lecz inteligencję i strategiczne myślenie. To przecież jemu przypisuje się pomysł wykorzystania konia trojańskiego, który przeszedł do historii jako jeden z najsłynniejszych forteli wszech czasów.