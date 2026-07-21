Obejrzałeś Odyseję? Teraz sięgnij po jej genialny prequel i zaskakujący remake

Najnowszy hit Christophera Nolana przypomniał widzom o jednym z najważniejszych dzieł literatury. Tę historię można poznać znacznie szerzej.
Odyseja Christophera Nolana szturmem podbiła kina, ale dla wielu widzów może być dopiero początkiem przygody z historią Odyseusza. Jak zauważył ComicBook, na długo przed premierą widowiska powstały filmy, które świetnie uzupełniają tę opowieść – jeden pokazuje wydarzenia poprzedzające wyprawę legendarnego bohatera, drugi natomiast przenosi klasyczną historię do zupełnie nieoczywistych realiów.
Troja pokazuje, co wydarzyło się przed Odyseją
Najbardziej oczywistym wyborem jest Troja z 2004 roku w reżyserii Wolfganga Petersena. Choć film koncentruje się przede wszystkim na Achillesie, ważną rolę odgrywa również Odyseusz, którego zagrał Sean Bean. To właśnie wydarzenia wojny trojańskiej stanowią punkt wyjścia dla Odysei. Nolan skupia się głównie na wieloletniej podróży bohatera do domu, natomiast Troja pokazuje dekadę walk, która ukształtowała jego charakter. W filmie wyraźnie podkreślono również największy atut Odyseusza – nie siłę, lecz inteligencję i strategiczne myślenie. To przecież jemu przypisuje się pomysł wykorzystania konia trojańskiego, który przeszedł do historii jako jeden z najsłynniejszych forteli wszech czasów.
Widowisko w reżyserii Wolfganga Petersena było jedną z najdroższych produkcji swoich czasów – jego budżet wyniósł około 175 mln dolarów, ale film okazał się sukcesem komercyjnym, zarabiając na całym świecie blisko 500 mln dolarów. Choć ekranizacja luźno inspirowana Iliadą Homera podzieliła krytyków, do dziś pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych filmowych opowieści o wojnie trojańskiej.
Jest też zaskakujący remake Odysei
Znacznie mniej oczywistą propozycją jest Bracie, gdzie jesteś? braci Coen z 2000 roku. Na pierwszy rzut oka trudno dostrzec związek z antycznym eposem, ponieważ akcję przeniesiono do amerykańskiego Południa w czasach Wielkiego Kryzysu. Twórcy zachowali jednak szkielet opowieści Homera. Główny bohater nosi drugie imię Ulysses – łaciński odpowiednik Odyseusza – i podobnie jak jego literacki pierwowzór próbuje wrócić do żony. Po drodze spotyka współczesne odpowiedniki syren, cyklopa czy niewidomego proroka. Dzięki temu film działa zarówno jako samodzielna komedia przygodowa, jak i bardzo swobodna reinterpretacja jednego z najważniejszych dzieł literatury. Bracia Coen obsadzili w swojej reinterpretacji klasyka George'a Clooneya, a u jego boku wystąpili John Turturro i Tim Blake Nelson.
GramTV przedstawia:
Dla osób, którym spodobała się Odyseja Christophera Nolana, oba filmy mogą okazać się idealnym uzupełnieniem seansu. Troja pokazuje wydarzenia poprzedzające wyprawę Odyseusza, natomiast Bracie, gdzie jesteś? udowadnia, że historia opisana przez Homera potrafi odnaleźć się nawet we współczesnych realiach.
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