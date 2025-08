To film Universal Studios okazał się największym hitem tego lata. Już za kilka dni wchodzi na VOD

Universal Studios ma powody do zadowolenia. Siódma odsłona kultowej serii o dinozaurach nie tylko przyciągnęła tłumy do kin, ale okazuje się, że przynajmniej na razie, jest najbardziej kasowym filmem tego lata. Już za kilka dni dostaniemy ją na VOD.

Jurassic World: Odrodzenie – kasowy hit już wkrótce na VOD

Jurassic World: Odrodzenie osiągnął globalny wynik 727 392 476 dolarów i trzeba przyznać, że to wynik imponujący. Film miał ekspresowe tempo produkcji, nie było więc pewne, czy nie wpłynie to na jego jakość i późniejszy odbiór. Najwyraźniej dinozaury wciąż stanowią silny magnes. Film łatwo wyprzedził w zestawieniu box office inne wakacyjne blockbustery z czerwca i lipca, takie jak F1, Jak wytresować smoka, Superman czy Fantastyczna Czwórka. Choć większe zyski odnotowały wiosenne hity, takie jak Minecraft czy Lilo i Stitch, to właśnie dinozaury zdominowały letni box office. Kolejnym letnim filmom będzie bardzo trudno zbliżyć się do wyniku tego filmu.