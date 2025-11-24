Miał być hit science fiction, a wyszła klapa. Studio szykuje się na potężną stratę

To nie był udany weekend dla żadnego z filmów poza Wicked.

Weekendowe wyniki filmu Uciekinier w reżyserii Edgara Wrighta okazały się jeszcze gorsze niż przewidywano. Produkcja nie tylko nie zdołała odbić się po słabym otwarciu, ale zanotowała dramatyczny spadek frekwencji o około 70%. Sytuacja staje się dla Paramount poważnym problemem finansowym, a przyszłe projekty Wrighta mogą zostać zamrożone. Uciekinier – fatalne wyniki finansowe po drugim weekendzie Według szacunków film zebrał zaledwie 5 milionów dolarów w drugi weekend wyświetlania. Piątkowy wynik na poziomie nieco ponad 1,5 miliona dolarów z ponad 3,5 tysiąca kin tylko potwierdził skalę kryzysu. Łączne wpływy w Ameryce zatrzymały się na 25 milionach dolarów, a rynki zagraniczne dołożyły zaledwie 13 milionów. Globalny rezultat na poziomie 38 milionów dolarów to ogromna przepaść w zestawieniu ze 110 milionami dolarów przeznaczonymi na produkcję.

Co gorsza, ze względu na wysokie koszty kampanii promocyjnej próg opłacalności miał przekraczać 260 milionów dolarów. Oznacza to, że studio może stracić ponad 200 milionów. Film zadebiutuje w serwisach VOD już 16 grudnia, lecz słaba kondycja finansowa może przyspieszyć premierę nawet na koniec listopada.

Wśród przyczyn porażki wymienia się kilka głównych czynników. Paramount Pictures liczył, że Glen Powell udźwignie film jako pierwszoplanowa gwiazda, lecz jego siła przyciągania widzów do kin nadal nie została potwierdzona. Pojawiają się również głosy, że kampania marketingowa nie trafiła do właściwych odbiorców. Do tego dochodzą chłodne recenzje oraz słabe zainteresowanie publiczności tym filem. Dla tak kosztownej produkcji brak mocnego otwarcia i pozytywnego rozgłosu okazał się ciosem, po którym trudno się podnieść. Tymczasem w weekend świetnie poradziło sobie Wicked: Na dobre, które zarobiło na otwarcie w Ameryce aż 150 mln dolarów. To drugie największe otwarcie w tym roku po Minecraft: Film z 162,8 mln dolarów. Uciekinier – recenzja filmu. Idealny reboot klasyki science fiction?

