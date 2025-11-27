Spin-off Jurassic World od Netflix właśnie się zakończył, ale twórca nie powiedział jeszcze ostatniego słowa

Teoria chaosu to serial animowany skierowany do młodszej widowni.

Rok 2025 był przełomem dla marki Jurassic World. Universal otworzył sezon filmowy widowiskiem Jurassic World: Odrodzenie, kontynuacją Dominion, które wprowadziło nowych bohaterów walczących o ochronę dinozaurów. Film z Scarlett Johansson i Jonathanem Baileyem zarobił ponad 800 mln dolarów, ponownie rozpalając zainteresowanie serią. Równolegle na Netfliksie zakończył się czwarty, finałowy sezon Jurassic World: Teoria chaosu. To z kolei kontynuacja serii animowanej Obóz Kredowy. Jurassic World: Teoria chaosu – czy będzie 5 sezon? Showrunner Scott Kreamer w rozmowie z ComicBook.com wyjaśnił, dlaczego jego serial nie łączy się bezpośrednio z Odrodzeniem.

Kiedy Odrodzenie nabrało tempa, my kończyliśmy już prace. Wiedzieliśmy, że nie możemy wybiegać dalej niż Dominion, bo wtedy nie było pewne, czy Odrodzenie w ogóle powstanie – powiedział. Mimo zakończenia Teorii chaosu twórca nie wyklucza powrotu postaci. Twórca sugeruje, że jeśli powstanie kolejna seria, to będzie sygnowana już nowym tytułem, ale z udziałem tych samych bohaterów, a akacja będzie mieć miejsce po upływie określonego czasu. Jest kolejny pięcioletni przeskok w czasie, więc jest co opowiadać. Jestem zadowolony z finału, ale jeśli pojawiłby się pomysł, który naprawdę zrobiłby na nas wrażenie, możliwości współpracy w tym uniwersum są ogromne. Nigdy nie mówię nigdy, choć to prawdopodobnie koniec. Kreamer zdradził również, że z zainteresowaniem śledził teorie fanów.

GramTV przedstawia:

Czytałem, że Brooklynn była klonem, a w innej wersji opiekun był częściowo raptorem. Była też teoria, że dzieciaki żyją w symulacji. Uwielbiam to — jeśli ludziom chce się tworzyć własne historie, to znaczy, że naprawdę im zależy. Przypomnijmy, że Teoria chaosu kontynuuje historię bohaterów znanych z Obozu Kredowego. Starsza już ekipa – m.in. Darius, Kenji, Yaz, Brooklynn, Ben i Sammy – ponownie jednoczy siły, by rozwikłać zagadkę globalnego spisku zagrażającego dinozaurom oraz ich własnemu bezpieczeństwu. Serial łączy się ze światem Jurassic World, rozgrywając się po wydarzeniach Dominion, ale zachowuje formułę przygodowej opowieści skierowanej do młodszej widowni. Choć korzysta z elementów znanych z filmowej serii, skupia się przede wszystkim na relacjach bohaterów i ich próbach ochrony dinozaurów w świecie, który coraz mniej chce dla nich miejsca. 4 sezony dostępne są na Netflix.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





