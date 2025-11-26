Zaloguj się lub Zarejestruj

Ten film science fiction jest kinową porażką. Za chwilę zobaczymy go w domu

Radosław Krajewski
2025/11/26 10:40
Ujawniono datę premiery filmu na VOD.

Disney oficjalnie potwierdził, że Tron: Ares trafi do cyfrowej sprzedaży już 2 grudnia, co ma pomóc zrekompensować słabe wyniki filmu w kinach. Z kolei wydanie na nośnikach fizycznych zadebiutuje na rynku dopiero 6 stycznia. Produkcja science fiction, będąca trzecim rozdziałem serii, zebrała mieszane opinie krytyków i widzów, a jej globalny wynik na poziomie 142 milionów dolarów okazał się rozczarowujący. Przy budżecie szacowanym na 180 do 220 milionów dolarów oznacza to dla wytwórni dotkliwą stratę, którą według raportu finansowego oszacowano na ponad 130 milionów. Nic więc dziwnego, że po niecałych dwóch miesiącach tytuł będzie można obejrzeć w domu.

Tron: Ares

Tron: Ares- data premiery filmu na VOD

Wydanie cyfrowe i fizyczne przygotowano z myślą o fanach świata Gridu. Na płytach i w wersji VOD znajdą się trzy usunięte sceny zatytułowane Seths Date, Burning Man oraz Lisberger Cameo. Do tego pakiet materiałów zakulisowych pozwoli zobaczyć realizację tej produkcji. W dokumencie Journey to Tron: Ares Jared Leto, reżyser Joachim Rønning oraz członkowie ekipy opowiadają o pracy na planie, tworzeniu scen akcji i projektowaniu kostiumów. W materiale Lightcycles On The Loose twórcy skupiają się na najbardziej dynamicznej sekwencji filmu. W Cast Conversations pojawiają się wypowiedzi obsady, a The Artistry Of Tron omawia wizualną stronę projektu i jego artystyczne inspiracje. Ostatni materiał zatytułowany The Legacy Of Tron koncentruje się na historii marki i odniesieniach obecnych w najnowszej części.

Jednocześnie Disney szykuje również zestaw Tron 3-Movie Collection, który pozwoli nabyć wszystkie trzy filmy w jednej edycji cyfrowej lub fizycznej. To propozycja skierowana zarówno do fanów nostalgicznie wspominających serię, jak i tych, którzy dopiero chcą zapoznać się z całą historią.

Warto przypomnieć, że wszystkie te daty obejmują rynek amerykański. W Polsce Tron: Ares może zostać udostępniony do kupienia lub wypożyczenia w serwisach VOD dopiero kilka lub kilkanaście dni później. Z kolei film na Disney+ powinien pojawić się w okolicach połowy stycznia przyszłego roku.

Film opowiada historię niezwykle wyrafinowanego Programu Ares, który zostaje wysłany ze świata cyfrowego do rzeczywistego z niebezpieczną misją, wyznaczając pierwsze spotkanie ludzkości ze sztuczną inteligencją.

Reżyserem filmu jest Joachim Rønning, twórca Piratów z Karaibów: Zemsty Salazara i Czarownicy 2. W obsadzie znaleźli się: Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan i Gillian Anderson.

