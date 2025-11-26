Ten film science fiction jest kinową porażką. Za chwilę zobaczymy go w domu

Disney oficjalnie potwierdził, że Tron: Ares trafi do cyfrowej sprzedaży już 2 grudnia, co ma pomóc zrekompensować słabe wyniki filmu w kinach. Z kolei wydanie na nośnikach fizycznych zadebiutuje na rynku dopiero 6 stycznia. Produkcja science fiction, będąca trzecim rozdziałem serii, zebrała mieszane opinie krytyków i widzów, a jej globalny wynik na poziomie 142 milionów dolarów okazał się rozczarowujący. Przy budżecie szacowanym na 180 do 220 milionów dolarów oznacza to dla wytwórni dotkliwą stratę, którą według raportu finansowego oszacowano na ponad 130 milionów. Nic więc dziwnego, że po niecałych dwóch miesiącach tytuł będzie można obejrzeć w domu.

Tron: Ares- data premiery filmu na VOD

Wydanie cyfrowe i fizyczne przygotowano z myślą o fanach świata Gridu. Na płytach i w wersji VOD znajdą się trzy usunięte sceny zatytułowane Seths Date, Burning Man oraz Lisberger Cameo. Do tego pakiet materiałów zakulisowych pozwoli zobaczyć realizację tej produkcji. W dokumencie Journey to Tron: Ares Jared Leto, reżyser Joachim Rønning oraz członkowie ekipy opowiadają o pracy na planie, tworzeniu scen akcji i projektowaniu kostiumów. W materiale Lightcycles On The Loose twórcy skupiają się na najbardziej dynamicznej sekwencji filmu. W Cast Conversations pojawiają się wypowiedzi obsady, a The Artistry Of Tron omawia wizualną stronę projektu i jego artystyczne inspiracje. Ostatni materiał zatytułowany The Legacy Of Tron koncentruje się na historii marki i odniesieniach obecnych w najnowszej części.