Nowy film z serii Jurassic World oczywiście powstanie i ma już reżysera

Dinozaury wrócą. Studio Universal najwyraźniej jest zadowolone z wyników finansowych Jurassic World: Odrodzenia, które zarobiło imponujące 870 milionów dolarów w światowych kinach, i podjęło jedyną słuszną decyzję – przedłużyło współpracę z reżyserem Garethem Edwardsem.
Jurassic World – będzie kolejny sequel, jest już reżyser
Jak donosi The InSneider, Edwards prowadzi ostateczne negocjacje w sprawie powrotu do serii i wyreżyserowania kolejnej odsłony cyklu. Nowy film ma ponownie skupić się na Zoe Bennett, ekspertce od operacji tajnych, w którą wciela się Scarlett Johansson. W kontynuacji prawdopodobnie zobaczymy także Jonathana Baileya i Mahershalę Alego. Nie ogłoszono jeszcze, kto zajmie się scenariuszem, ale wiele wskazuje na to, że ponownie zrobi to David Koepp, autor skryptu do Odrodzenia.
