Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowy film z serii Jurassic World oczywiście powstanie i ma już reżysera

Jakub Piwoński
2025/11/07 10:30
0
0

Po gigantyczym sukcesie Jurassic World: Odrodzenia, studio podjęło jedyną słuszną decyzję.

Dinozaury wrócą. Studio Universal najwyraźniej jest zadowolone z wyników finansowych Jurassic World: Odrodzenia, które zarobiło imponujące 870 milionów dolarów w światowych kinach, i podjęło jedyną słuszną decyzję – przedłużyło współpracę z reżyserem Garethem Edwardsem.

Jurassic World: Odrodzenie
Jurassic World: Odrodzenie

Jurassic World – będzie kolejny sequel, jest już reżyser

Jak donosi The InSneider, Edwards prowadzi ostateczne negocjacje w sprawie powrotu do serii i wyreżyserowania kolejnej odsłony cyklu. Nowy film ma ponownie skupić się na Zoe Bennett, ekspertce od operacji tajnych, w którą wciela się Scarlett Johansson. W kontynuacji prawdopodobnie zobaczymy także Jonathana Baileya i Mahershalę Alego. Nie ogłoszono jeszcze, kto zajmie się scenariuszem, ale wiele wskazuje na to, że ponownie zrobi to David Koepp, autor skryptu do Odrodzenia.

GramTV przedstawia:

Akcja ostatniej części rozgrywała się pięć lat po wydarzeniach z Dominion. Ludzkość żyła w przekonaniu, że panuje nad dinozaurami, które egzystują w rozproszonych enklawach na całym świecie. Bohaterka Johansson prowadziła misję pobrania próbek DNA od trzech największych stworzeń – na lądzie, w wodzie i w powietrzu – by wykorzystać je do rewolucyjnych badań medycznych. Oczywiście, jak przystało na serię, sprawy szybko wymknęły się spod kontroli.

Przypomnijmy, że Gareth Edwards, znany m.in. z Łotra 1 i Twórcy, przejął reżyserię po Davidzie Leitchu, który opuścił projekt z powodu „różnic twórczych”. Choć film zebrał mieszane recenzje, jego potężny wynik w box office pokazuje jedno – dinozaury wciąż mają ogromną siłę przyciągania. Wygląda więc na to, że Universal nie zamierza pozwolić, by ta prehistoryczna franczyza wyginęła.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/6/gareth-edwards-to-direct-jurassic-world-rebirth-sequel

Tagi:

Popkultura
dinozaury
Jurassic World
Gareth Edwards
Jurassic World Rebirth
Jurassic World Odrodzenie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112