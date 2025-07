Jurassic World: Odrodzenie z błyskawiczną premierą na VOD. Chociaż film zarabia miliony w kinach

Choć Jurassic World Dominion z 2022 roku pozostał w kinach 35 dni przed cyfrową premierą, nowy film z serii utrzyma podobne tempo. Trzecia część poprzedniej trylogii zarobiła 354,7 miliona dolarów w USA przed debiutem cyfrowym, ostatecznie kończąc globalny wynik na poziomie ponad miliarda dolarów.

Wprowadzenie wcześniejszych premier cyfrowych to część hybrydowej strategii Universal, zapoczątkowanej podczas pandemii. Wówczas studio zawarło umowy z sieciami kinowymi AMC i Cinemark, umożliwiając udostępnienie filmów w PVOD już po 17 dniach, a w przypadku hitów o otwarciu powyżej 50 milionów dolarów – po minimum 31 dniach.

Jesteśmy firmą, która stawia na kino. Kino jest fundamentem wszystkiego, co robimy. To ono buduje markę i wyznacza wartość wszystkich kolejnych okien dystrybucji… ale musimy być tam, gdzie są konsumenci, a nie każdy widz pójdzie na każdy film do kina - powiedział Peter Levinsohn, prezes ds. globalnej dystrybucji NBCUniversal Entertainment & Studios, podczas CinemaCon 2025.