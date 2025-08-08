Wielka gwiazda dołącza do rebootu Nieśmiertelnego. To z nim zmierzy się Henry Cavill

To będzie epicki pojedynek.

Niedawno Henry Cavill potwierdził, że już wkrótce ruszą zdjęcia do nowej wersji Nieśmiertelnego. Teraz poinformowano, że do obsady dołączy Dave Bautista, który obecnie jest na ostatnim etapie negocjacji w sprawie roli głównego antagonisty. Produkcja powstaje pod szyldem Amazon MGM i ma trafić do kin. Nieśmiertelny – Dave Bautista wcieli się w głównego złoczyńcę Aktor dołączy do obsady, w której są już Henry Cavill oraz Russell Crowe, a także Marisa Abela. Film reżyseruje Chad Stahelski, znany z serii John Wick. Zdjęcia rozpoczną się pod koniec września, a ekipa będzie pracować w Wielkiej Brytanii, Szkocji oraz Hongkongu.

W nadchodzącym remake’u Henry Cavill zagra MacLeoda, a Russell Crowe wcieli się w Ramireza. Dave Bautista ma zagrać kluczową rolę Kurgana, nieśmiertelnego barbarzyńcy, który od wieków zabija innych nieśmiertelnych, by przejąć ich moc. W oryginalnym filmie postać tę ikonicznie zagrał Clancy Brown.

„Dla Bautisty to moment zatoczenia koła i spełnienie fanowskich marzeń” – komentuje jedno ze źródeł bliskich produkcji. Aktor rozważał tę samą rolę już w 2015 roku, kiedy inna wersja remake’u była przygotowywana przez Cedrica Nicolasa-Troyana dla Summit Entertainment. Choć szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą, wiadomo, że nowa wersja będzie czerpać inspirację z klasyka z 1986 roku. Oryginalny Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem opowiadał historię Connora MacLeoda, szkockiego wojownika z XVI wieku, który odkrywa, że należy do grupy nieśmiertelnych zmuszonych do walki na śmierć i życie, aż pozostanie tylko jeden. Film produkują Scott Stuber i Nick Nesbitt z ramienia United Artists, a także Neal H. Moritz, 87Eleven Entertainment Chada Stahelskiego, Josh Davis z Davis Panzer Productions i Louise Rosner. Amazon MGM posiada pełne prawa do oryginału z 1986 roku i planuje także stworzenie nowego serialu w tym uniwersum.

