Wielka gwiazda dołącza do rebootu Nieśmiertelnego. To z nim zmierzy się Henry Cavill

Nieśmiertelny – Dave Bautista wcieli się w głównego złoczyńcę
Aktor dołączy do obsady, w której są już Henry Cavill oraz Russell Crowe, a także Marisa Abela. Film reżyseruje Chad Stahelski, znany z serii John Wick. Zdjęcia rozpoczną się pod koniec września, a ekipa będzie pracować w Wielkiej Brytanii, Szkocji oraz Hongkongu.
W nadchodzącym remake’u Henry Cavill zagra MacLeoda, a Russell Crowe wcieli się w Ramireza. Dave Bautista ma zagrać kluczową rolę Kurgana, nieśmiertelnego barbarzyńcy, który od wieków zabija innych nieśmiertelnych, by przejąć ich moc. W oryginalnym filmie postać tę ikonicznie zagrał Clancy Brown.
„Dla Bautisty to moment zatoczenia koła i spełnienie fanowskich marzeń” – komentuje jedno ze źródeł bliskich produkcji. Aktor rozważał tę samą rolę już w 2015 roku, kiedy inna wersja remake’u była przygotowywana przez Cedrica Nicolasa-Troyana dla Summit Entertainment.
Choć szczegóły fabularne wciąż pozostają tajemnicą, wiadomo, że nowa wersja będzie czerpać inspirację z klasyka z 1986 roku. Oryginalny Nieśmiertelny z Christopherem Lambertem opowiadał historię Connora MacLeoda, szkockiego wojownika z XVI wieku, który odkrywa, że należy do grupy nieśmiertelnych zmuszonych do walki na śmierć i życie, aż pozostanie tylko jeden.
Film produkują Scott Stuber i Nick Nesbitt z ramienia United Artists, a także Neal H. Moritz, 87Eleven Entertainment Chada Stahelskiego, Josh Davis z Davis Panzer Productions i Louise Rosner. Amazon MGM posiada pełne prawa do oryginału z 1986 roku i planuje także stworzenie nowego serialu w tym uniwersum.
