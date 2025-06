Przebrzmiała gwiazda dołącza do obsady nowego Nieśmiertelnego. Zagra mentora głównego bohatera

To duża niespodzianka castingowa, biorąc pod uwagę, że aktor gra ostatnio w niskiej jakości filmach. Jak poradzi sobie z tym wyzwaniem?

Jak już wiemy, po filmie John Wick 4 reżyser Chad Stahelski nie zajmuje się tylko piątą odsłoną filmu, ale także innym projektem. To remake Nieśmiertelnego. Już we wrześniu ruszają zdjęcia. W roli głównej zobaczymy Henry’ego Cavilla, a dziś serwis Collider ujawnił, że do obsady dołączył Russell Crowe.

Russell Crowe dołącza do obsady Nieśmiertelnego

Zdobywca Oscara wcieli się w rolę inspirowaną postacią Ramireza, graną oryginalnie przez Seana Connery’ego w klasyku z 1986 roku. Film ma trafić do kin pod koniec 2026 roku.