To dlatego Half-Life 3 wciąż nie został ujawniony. Valve wykorzysta do tego inny moment

Fani Half-Life’a czekają na trzecią odsłonę kultowej serii od wielu lat, a każda nieobecność gry na dużych wydarzeniach gamingowych wywołuje spekulacje. Tym razem uwagę zwrócił brak wzmianki o Half-Life 3 na The Game Awards 2025, co rozczarowało graczy. Według najnowszych plotek, może to mieć związek z premierą nowego sprzętu Valve – Steam Machine.

To Steam Machine ujawni Half-LIfe 3?

Mike Straw w podcaście Insider Gaming Weekly ujawnił, że jego źródła są przekonane o tym, iż Half-Life 3 rzeczywiście powstaje. Co jednak ważniejsze, wiele wskazuje na to, że gra zostanie tytułem startowym dla Steam Machine. Brak prezentacji na TGA ma tłumaczyć fakt, że Valve wciąż ustala cenę i datę premiery sprzętu, chcąc maksymalnie wypromować grę przy okazji startu konsoli. Gra będzie zatem motorem napędowym kampanii promocyjnej Steam Machine.