To dlatego Half-Life 3 wciąż nie został ujawniony. Valve wykorzysta do tego inny moment

Jakub Piwoński
2025/12/14 17:45
Nowy sprzęt Valve najwyraźniej popsuł plany o ujawnieniu gry na TGA.

Fani Half-Life’a czekają na trzecią odsłonę kultowej serii od wielu lat, a każda nieobecność gry na dużych wydarzeniach gamingowych wywołuje spekulacje. Tym razem uwagę zwrócił brak wzmianki o Half-Life 3 na The Game Awards 2025, co rozczarowało graczy. Według najnowszych plotek, może to mieć związek z premierą nowego sprzętu Valve – Steam Machine.

To Steam Machine ujawni Half-LIfe 3?

Mike Straw w podcaście Insider Gaming Weekly ujawnił, że jego źródła są przekonane o tym, iż Half-Life 3 rzeczywiście powstaje. Co jednak ważniejsze, wiele wskazuje na to, że gra zostanie tytułem startowym dla Steam Machine. Brak prezentacji na TGA ma tłumaczyć fakt, że Valve wciąż ustala cenę i datę premiery sprzętu, chcąc maksymalnie wypromować grę przy okazji startu konsoli. Gra będzie zatem motorem napędowym kampanii promocyjnej Steam Machine.

Przypomnijmy, że sprzęt ma trafić do sprzedaży w pierwszym kwartale 2026 roku, a cena, według szacunków Linus Tech Tips, może wynieść około 699–800 dolarów. Jeśli plotki się potwierdzą, ogłoszenie Half-Life 3 w nadchodzących miesiącach byłoby jednocześnie premierą tytułu startowego dla Steam Machine, co jak łatwo się domyślić, jeszcze bardziej zwiększyłoby zainteresowanie nową platformą. Dla fanów to oznacza, że kultowa seria wciąż żyje, a Valve prawdopodobnie wciąż trzyma szczegóły w tajemnicy, by maksymalnie wykorzystać je do promocji nowej platformy.

Źródło:https://gamerant.com/half-life-3-leaks-rumors-steam-machine-launch-title/

News
Valve
Half-Life 3
Half Life
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 18:34
sc napisał:

Dziś czytałem, że nagły wzrost kosztów pamięci DDR może przesunąć premierę komputera. Valve może chcieć poczekać na stabilizację ich ceny.

A widziałeś żeby ceny spadały? Np. kart? Czarno to widzę. 

sc
Gramowicz
Dzisiaj 18:14

Dziś czytałem, że nagły wzrost kosztów pamięci DDR może przesunąć premierę komputera. Valve może chcieć poczekać na stabilizację ich ceny.




