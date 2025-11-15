Kolejna plotka o Half-Life 3 jeszcze bardziej podsyca napięcie. Czy nadchodzi wielka zapowiedź?

Czy Half-Life 3 faktycznie nadchodzi? Nowy zwiastun sprzętu Valve, połączony z najświeższym raportem Insider Gaming, ponownie rozbudził nadzieje fanów serii. Valve zaprezentowało nową konsolę Steam, co samo w sobie było dużym zaskoczeniem, ale okazuje się, że urządzenie może skrywać znacznie więcej niespodzianek — i to takich, które mogą sugerować prace nad najbardziej oczekiwaną grą w historii studia.

Nowa konsola od Valve ujawni Half-Life 3?

Zamieszanie wywołał krótki materiał promocyjny oraz wpis Drewa Gottlieba, jednego z deweloperów Valve. Oprócz nowej konsoli firma zapowiedziała również gogle VR o nazwie Steam Frame. Gottlieb, komentując ogłoszenia na platformie X, stwierdził, że ma teraz „o jeden sekret mniej”, o który musi się martwić. Dla społeczności wnioski są jednoznaczne: Valve pracuje nad kilkoma niezapowiedzianymi projektami. A że sprzęt trzeba czymś sprzedać, wielu graczy natychmiast zaczęło spekulować o potencjalnych kontynuacjach najważniejszych marek studia — Left 4 Dead 3, Portal 3, Team Fortress 3, a przede wszystkim Half-Life 3.