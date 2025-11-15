Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolejna plotka o Half-Life 3 jeszcze bardziej podsyca napięcie. Czy nadchodzi wielka zapowiedź?

Jakub Piwoński
2025/11/15 13:00
Wciąż musimy zadowolić się tylko spekulacjami.

Czy Half-Life 3 faktycznie nadchodzi? Nowy zwiastun sprzętu Valve, połączony z najświeższym raportem Insider Gaming, ponownie rozbudził nadzieje fanów serii. Valve zaprezentowało nową konsolę Steam, co samo w sobie było dużym zaskoczeniem, ale okazuje się, że urządzenie może skrywać znacznie więcej niespodzianek — i to takich, które mogą sugerować prace nad najbardziej oczekiwaną grą w historii studia.

Half-Life 2
Half-Life 2

Nowa konsola od Valve ujawni Half-Life 3?

Zamieszanie wywołał krótki materiał promocyjny oraz wpis Drewa Gottlieba, jednego z deweloperów Valve. Oprócz nowej konsoli firma zapowiedziała również gogle VR o nazwie Steam Frame. Gottlieb, komentując ogłoszenia na platformie X, stwierdził, że ma teraz „o jeden sekret mniej”, o który musi się martwić. Dla społeczności wnioski są jednoznaczne: Valve pracuje nad kilkoma niezapowiedzianymi projektami. A że sprzęt trzeba czymś sprzedać, wielu graczy natychmiast zaczęło spekulować o potencjalnych kontynuacjach najważniejszych marek studia — Left 4 Dead 3, Portal 3, Team Fortress 3, a przede wszystkim Half-Life 3.

Sytuację podgrzał również raport Mike’a Strawa z Insider Gaming. Według niego Valve „nie kończy na dużych ogłoszeniach”, a kolejne zapowiedzi są już w drodze. Straw nie podaje żadnych konkretów, ale określenie „duże ogłoszenia” w kontekście Valve pozostawia pole zaledwie dla kilku możliwości. Half-Life 3 z pewnością znajduje się w tej krótkiej liście.

Dodatkową ciekawostką jest kalendarz wydarzeń. W przyszłym miesiącu odbędzie się gala The Game Awards 2025. Geoff Keighley, prowadzący i twórca TGA, od lat utrzymuje bliskie relacje z Valve i nakręcił nawet dokument o Half-Life: Alyx. Chociaż teoretycznie mógłby być idealnym partnerem do ujawnienia Half-Life 3, trudno sobie wyobrazić, aby Valve oddało tak ogromne ogłoszenie zewnętrznej scenie. Studio zwykle wybiera własny sposób i własny moment na prezentację najważniejszych projektów.

Na razie to wyłącznie spekulacje, ale po latach ciszy fani Half-Life wreszcie dostali sygnały, które wydają się nieco bardziej konkretne niż zwykle. Czy Valve rzeczywiście przygotowuje się do ujawnienia Half-Life 3? Odpowiedź może nadejść szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/new-tease-may-confirm-half-life-3-wait-is-finally-coming-to-an-end/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


