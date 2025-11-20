W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące ceny Steam Machine. Według Linus Tech Tips, który miał okazję porozmawiać z Valve, urządzenie ma być „konkurencyjnie wycenione wobec komputerów PC”, co oznacza, że jego cena może być wyższa, niż oczekiwali gracze liczący na poziom konsol obecnej generacji.

Steam Machine może kosztować jak PC, a nie jak konsola

Valve oficjalnie zaprezentowało Steam Machine 12 listopada, wywołując falę spekulacji na temat tego, jak urządzenie wpłynie na rynek. Choć poprzednia generacja Steam Machine sprzed dekadę nie zdobyła dużej popularności, sukces Steam Decka sprawił, że oczekiwania wobec nowego sprzętu są znacznie większe. Wśród graczy pojawiły się nadzieje, że sprzęt będzie tańszy niż Xbox Series X czy PlayStation 5. Najnowsze informacje sugerują jednak, że może być inaczej.