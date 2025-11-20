Zaloguj się lub Zarejestruj

Steam Machine może kosztować jak PC, a nie jak konsola

Jakub Piwoński
2025/11/20 19:10
To dobra, czy zła wiadomość?

W sieci pojawiły się nowe doniesienia dotyczące ceny Steam Machine. Według Linus Tech Tips, który miał okazję porozmawiać z Valve, urządzenie ma być „konkurencyjnie wycenione wobec komputerów PC”, co oznacza, że jego cena może być wyższa, niż oczekiwali gracze liczący na poziom konsol obecnej generacji.

Valve oficjalnie zaprezentowało Steam Machine 12 listopada, wywołując falę spekulacji na temat tego, jak urządzenie wpłynie na rynek. Choć poprzednia generacja Steam Machine sprzed dekadę nie zdobyła dużej popularności, sukces Steam Decka sprawił, że oczekiwania wobec nowego sprzętu są znacznie większe. Wśród graczy pojawiły się nadzieje, że sprzęt będzie tańszy niż Xbox Series X czy PlayStation 5. Najnowsze informacje sugerują jednak, że może być inaczej.

Linus Tech Tips przekazał, że Valve nie planuje sprzedawać Steam Machine z typową dla konsol dopłatą odzyskiwaną ze sprzedaży gier — a to właśnie ten zabieg pozwala producentom konsol oferować sprzęt w niższej cenie niż porównywalne PC. Jednocześnie inżynier Valve, Yazan Aldehayyat, w rozmowie z IGN zapewniał, że firma chce, aby urządzenie pozostało „tak przystępne cenowo, jak to możliwe” i było dostępne „dla wielu osób”.

Aldehayyat podkreślił również, że Steam Machine ma oferować wydajność lepszą niż 70% komputerów użytkowników Steama. Taki poziom mocy sugeruje jednak, że cena może być bliższa mid-range’owemu pecetowi niż konsoli za mniej niż 500 dolarów. Zwłaszcza że na platformie wciąż najpopularniejszą kartą graficzną pozostaje czterolatni RTX 3060.

Valve potwierdziło także, że na premierę Steam Machine trafi do sprzedaży w dwóch wariantach: z dyskiem SSD 512 GB oraz 2 TB. Różnica w cenie między wersjami może być znacząca, co ma pozwolić firmie utrzymać przystępną ofertę dla szerszego grona odbiorców.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 19:31

No ta wydajność musi jedna iść z ceną więc nie spodziewajcie się PC za 500$.

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 19:31

to raczej zła wiadomość jeśli idzie o ten sprzęt. Za cenę pewnie średniej klasy PC dostaniemy urządzenie, którego nie da się ulepszyć sprzętowo tak jak zwykłego PC. Jedyna zaleta, to całkiem fajna (przynajmniej dla mnie) obudowa. Jednak jakbym na siłę chciał takiego PC do gierek, aby np. łatwo podpiąć go do monitora a później przenieść do salonu i podpiąć do TV, to chyba jednak wolałbym zbudować kompa na mAXT i zamknąć to w kompaktowej obudowie i zainstalować na nim SteamOS. 




