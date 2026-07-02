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To dlatego granie staje się coraz droższe? Trzy gigantyczne firmy znalazły się pod lupą

Jakub Piwoński
2026/07/02 11:00
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Nowy pozew sugeruje, że rosnące ceny konsol i komputerów dla graczy mogą nie wynikać wyłącznie z inflacji czy boomu na sztuczną inteligencję.

Gracze od kilku lat obserwują systematyczny wzrost cen sprzętu. Konsole drożeją, komponenty komputerowe kosztują coraz więcej, a analitycy przewidują, że kolejna generacja urządzeń może przekroczyć barierę 1000 dolarów. Choć wpływ na to mają m.in. rozwój sztucznej inteligencji i problemy w globalnych łańcuchach dostaw, pojawiły się oskarżenia, że sprawa może mieć jeszcze drugie dno.

Drogie granie
Drogie granie
grafika wygenerowana przez AI

Drogie granie może być wynikiem… zmniejszenia podaży pamięci RAM

Jak informuje ComicBook.com, w Stanach Zjednoczonych złożono pozew zbiorowy przeciwko firmom Samsung, SK Hynix oraz Micron. To właśnie te trzy przedsiębiorstwa odpowiadają za około 90 procent światowej produkcji pamięci DRAM, wykorzystywanej między innymi w komputerach osobistych i konsolach do gier. O sprawie pisaliśmy już wcześniej, ale przy tej okazji warto zastanowić się, jak bardzo rzutuje ona na branżę gier.

Autorzy pozwu twierdzą, że producenci mieli wspólnie ograniczyć produkcję pamięci DDR3 i DDR4, jednocześnie koncentrując się na znacznie droższych modułach HBM, które są dziś wykorzystywane przede wszystkim przez firmy rozwijające sztuczną inteligencję. Efektem miało być zmniejszenie podaży tradycyjnej pamięci RAM i wzrost jej cen, co ostatecznie odczuli również producenci sprzętu dla graczy i sami konsumenci.

GramTV przedstawia:

Jeżeli zarzuty okażą się prawdziwe, mogłoby to oznaczać, że część podwyżek cen konsol, komputerów i innych urządzeń elektronicznych nie była wyłącznie skutkiem sytuacji gospodarczej, lecz także efektem nielegalnego ustalania cen przez największych producentów pamięci. Sprawa jest o tyle interesująca, że nie byłby to pierwszy taki przypadek. Samsung i SK Hynix już wcześniej przyznawały się do udziału w zmowie cenowej na rynku pamięci DRAM i zapłaciły wielomilionowe kary. Tym razem jednak skala potencjalnych konsekwencji może być znacznie większa.

Jeżeli sąd przychyli się do argumentów powodów, efektem mogą być nowe regulacje ograniczające możliwość podobnych praktyk w przyszłości. Nie sprawi to, że ceny sprzętu spadną z dnia na dzień, ale może zwiększyć konkurencję na rynku i zahamować dalsze podwyżki. Dla graczy byłaby to jedna z najważniejszych wiadomości dotyczących rynku sprzętowego od wielu miesięcy.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/feature/lawsuit-tech-industry-ram-shortage/

Tagi:

News
pozew
gry wideo
ceny
sąd
branża gier
gaming
gry komputerowe
ceny gier
granie w gry
pamięć RAM
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
4
dariuszp
Gramowicz
Ostatni czwartek

Chińczycy też tego nie robią bez powodu. 

Zwycięży Chińska konsola to będziesz robił gry by przeszły przez Chińskiego cenzora. 

Co zresztą już się teraz dzieje. Firmy nie chcą rezygnować z Chińskiego rynku a jednocześnie nie chcą drastycznie zmieniać produktu czy usługi więc po prostu Chiny są dla nich wyznacznikiem. 

wolff01
Gramowicz
Ostatni czwartek
dawid19935 napisał:

Chińczycy już niedługo i ten rynek zdominują swoimi tańszymi produktami, wszystkie zachodnie molochy upadną. A zaraz po tym pojawi się chińska konsola do gier, tańszy i mocniejszy wydajnościowo konkurent dla PlayStation, Nintendo, Xbox. 

wolff01 napisał:

Historia stara jak świat. Chciwość, wincyj i wincyj, w końcu coś spektakularnie dupnie i trzeba będzie lizać rany, żeby za parę lat jak "rynek się uzdrowi" znowu zadziało się to samo...

W sumie ich gry nie są złe, może być xD A sprzęt i tak już dawno jest "chiński", myślisz że gdzie go produkują?

dawid19935
Gramowicz
Ostatni czwartek
wolff01 napisał:

Historia stara jak świat. Chciwość, wincyj i wincyj, w końcu coś spektakularnie dupnie i trzeba będzie lizać rany, żeby za parę lat jak "rynek się uzdrowi" znowu zadziało się to samo...

Chińczycy już niedługo i ten rynek zdominują swoimi tańszymi produktami, wszystkie zachodnie molochy upadną. A zaraz po tym pojawi się chińska konsola do gier, tańszy i mocniejszy wydajnościowo konkurent dla PlayStation, Nintendo, Xbox. 




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112