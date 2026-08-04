Baldur's Gate 3 pomogło całemu gatunkowi RPG. Twórcy Warhammera dziękują Larian Studios

Sukces jednego z najwyżej ocenianych RPG w historii najwyraźniej przełożył się również na zainteresowanie konkurencyjnymi grami.
Baldur's Gate 3, które właśnie obchodzi trzecią rocznicę premiery, zapisało się w historii jako jedno z najwybitniejszych RPG wszech czasów. Okazuje się jednak, że jego sukces wykracza daleko poza wyniki sprzedaży. Twórcy innych gier z gatunku otwarcie przyznają, że hit Larian Studios pomógł również im.
Sukces Baldur's Gate 3 otworzył graczom drzwi do innych cRPG
W rozmowie z IGN głos zabrał Alexander Mishulin, współzałożyciel i dyrektor kreatywny studia Owlcat Games, odpowiedzialnego między innymi za Warhammer 40,000: Rogue Trader. Deweloper nie ukrywa, że sukces Baldur's Gate 3 okazał się korzystny dla całego gatunku.
Jesteśmy naprawdę wdzięczni Larianowi. Stworzyli świetną grę, która nie tylko przypadła nam do gustu – większość naszych deweloperów spędziła w niej setki godzin – ale także zwiększyła świadomość graczy na temat gatunku i innych świetnych gier.
Jak wyjaśnia twórca, wielu graczy, którzy zakochali się w Baldur's Gate 3, zaczęło później sięgać po inne klasyczne cRPG. Wśród nich znalazły się produkcje Owlcat Games, takie jak Pathfinder: Wrath of the Righteous czy właśnie Warhammer 40,000: Rogue Trader. Dla studia był to wyraźny sygnał, że ogromny sukces Lariana przełożył się na wzrost zainteresowania całym gatunkiem, a nie tylko jednym tytułem.
Co ciekawe, podobnego zdania jest część społeczności graczy. W dyskusjach pojawiających się w mediach społecznościowych i na Reddicie wielu użytkowników przyznaje, że właśnie od Baldur's Gate 3 rozpoczęło swoją przygodę z klasycznymi RPG. Później sięgali po kolejne produkcje, odkrywając twórczość studiów takich jak Owlcat Games. Jak zwraca uwagę jeden użytkownik:
GramTV przedstawia:
BG3 sprzedał 20 milionów kopii. Nawet jeśli zaledwie 0,5% graczy zainteresowało się cRPG-ami, to wciąż daje nam 100 tysięcy sprzedanych kopii, co i tak robi sporą różnicę w tym gatunku. – Deadlocked02