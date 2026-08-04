Baldur's Gate 3 pomogło całemu gatunkowi RPG. Twórcy Warhammera dziękują Larian Studios

Sukces jednego z najwyżej ocenianych RPG w historii najwyraźniej przełożył się również na zainteresowanie konkurencyjnymi grami.

Baldur's Gate 3, które właśnie obchodzi trzecią rocznicę premiery, zapisało się w historii jako jedno z najwybitniejszych RPG wszech czasów. Okazuje się jednak, że jego sukces wykracza daleko poza wyniki sprzedaży. Twórcy innych gier z gatunku otwarcie przyznają, że hit Larian Studios pomógł również im. Sukces Baldur's Gate 3 otworzył graczom drzwi do innych cRPG W rozmowie z IGN głos zabrał Alexander Mishulin, współzałożyciel i dyrektor kreatywny studia Owlcat Games, odpowiedzialnego między innymi za Warhammer 40,000: Rogue Trader. Deweloper nie ukrywa, że sukces Baldur's Gate 3 okazał się korzystny dla całego gatunku.

Jesteśmy naprawdę wdzięczni Larianowi. Stworzyli świetną grę, która nie tylko przypadła nam do gustu – większość naszych deweloperów spędziła w niej setki godzin – ale także zwiększyła świadomość graczy na temat gatunku i innych świetnych gier. Jak wyjaśnia twórca, wielu graczy, którzy zakochali się w Baldur's Gate 3, zaczęło później sięgać po inne klasyczne cRPG. Wśród nich znalazły się produkcje Owlcat Games, takie jak Pathfinder: Wrath of the Righteous czy właśnie Warhammer 40,000: Rogue Trader. Dla studia był to wyraźny sygnał, że ogromny sukces Lariana przełożył się na wzrost zainteresowania całym gatunkiem, a nie tylko jednym tytułem. Co ciekawe, podobnego zdania jest część społeczności graczy. W dyskusjach pojawiających się w mediach społecznościowych i na Reddicie wielu użytkowników przyznaje, że właśnie od Baldur's Gate 3 rozpoczęło swoją przygodę z klasycznymi RPG. Później sięgali po kolejne produkcje, odkrywając twórczość studiów takich jak Owlcat Games. Jak zwraca uwagę jeden użytkownik:

GramTV przedstawia:

BG3 sprzedał 20 milionów kopii. Nawet jeśli zaledwie 0,5% graczy zainteresowało się cRPG-ami, to wciąż daje nam 100 tysięcy sprzedanych kopii, co i tak robi sporą różnicę w tym gatunku. – Deadlocked02 Sam Mishulin przyznaje również, że porównania gier Owlcata do Baldur's Gate 3 traktuje jako komplement. Studio liczy, że kolejne projekty, w tym The Expanse: Osiris Reborn oraz Warhammer 40,000: Dark Heresy, również będą mogły odnieść sukces na podobną skalę. Przeczytaj także news o nowej funkcji w Baldur’s Gate, szczególnie ważnej dla graczy Xbox.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









