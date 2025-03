Śnieżka została zniszczona przez narcyzm Rachel Zegler? Aktorka obwiniana o porażkę filmu Disneya

brynnd13: Twój tata poleciał do Nowego Jorku, żeby zrugać młodą aktorkę? Powiesz coś na ten temat? Bo to brzmi przerażająco i kompletnie nie na miejscu. Ludzie mają prawo do wolności słowa, nie? Wstyd za twojego ojca.

Jonah Platt: Naprawdę chcesz w to wchodzić?

Tak, mój tata, producent ogromnej franczyzy Disneya, od której zależą setki milionów dolarów, musiał opuścić rodzinę i przelecieć przez cały kraj, żeby zrugać swoją 20-letnią pracownicę za to, że wciągnęła swoje osobiste poglądy polityczne w środek kampanii promocyjnej filmu, na który podpisała wielomilionowy kontrakt, by zarabiać i go promować. To się nazywa odpowiedzialność jako dorosłej osoby.

A jej działania wyraźnie zaszkodziły wynikowi finansowemu filmu. Wolność słowa nie oznacza, że możesz mówić, co chcesz w pracy, bez żadnych konsekwencji. Dziesiątki tysięcy osób pracowało przy tym filmie, a ona przejęła dyskurs wokół tej produkcji na własne niedojrzałe potrzeby, ryzykując pracę kolegów, ekipę i pracowników fizycznych, których przyszłość zależy od tego, aby film odniósł sukces.

Narcyzm to nie coś, co powinno się pielęgnować czy zachęcać.