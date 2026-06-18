To dlatego Bungie zakończyło rozwój Destiny 2? Dziennikarz ujawnia kulisy

Tym razem chodzi o plotki, jakoby Sony miało mścić się na Bungie za to, że studio nie spełnia oczekiwań. Elementem owej zemsty miało być właśnie wycofanie wsparcia dla Destiny 2.

Destiny 2 kosztowało więcej niż zarabiało?

Do tych rewelacji odniósł się teraz Paul Tassi, dziennikarz Forbesa. Według jego źródeł doniesienia te mogą pochodzić od osób zatrudnionych w PlayStation, ale na niższych szczeblach, a nie bezpośrednio od osób mających faktyczną wiedzę o nastawieniu kierownictwa. Owszem, w samym gamingowym dziale Sony decyzja o zakończeniu rozwoju Destiny 2 wywołała zdziwienie, aczkolwiek trudno, by było inaczej, gdy firma zatrudnia nawet 12 tysięcy osób. W takiej sytuacji oczywiste jest, że wielu ludzi będzie mieć niewielką wiedzę o powodach i decyzjach, a nawet może nie mieć świadomości co do dokładnej sytuacji poszczególnych projektów.