Te komiksy warto przeczytać przed premierą nowgo Spider-Mana

Nowa przygoda Petera Parkera trafi do kin już pod koniec lipca. Jeśli chcecie lepiej zrozumieć inspiracje twórców, warto wcześniej sięgnąć po kilka komiksów Marvela.
Do premiery Spider-Man: Całkiem nowy dzień pozostało już niewiele czasu. Film z Tomem Hollandem zapowiada kolejny ważny rozdział w historii Petera Parkera, który po wydarzeniach z Spider-Man: Bez drogi do domu musi odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Twórcy sugerują również, że bohater przejdzie zmiany dotyczące nie tylko swojego życia osobistego, ale także samych pajęczych mocy. Jeżeli przed seansem chcecie zrobić sobie małą powtórkę, nie ograniczajcie się wyłącznie do poprzednich filmów MCU. Wiele wskazuje na to, że scenarzyści czerpią inspiracje z kilku znanych historii komiksowych. Propozycje przygotował serwis ComicBook.com.
Te historie mogą pomóc lepiej zrozumieć nowego Spider-Mana
Najbardziej oczywistym wyborem jest oczywiście Amazing Spider-Man: Brand New Day, czyli historia, od której nowy film zapożyczył swój tytuł. Komiks pokazuje Petera rozpoczynającego życie od nowa po wydarzeniach, które zmieniły jego relacje z najbliższymi i wymazały część wspomnień. To właśnie ten motyw wydaje się stanowić fundament nadchodzącego filmu. Dobrym uzupełnieniem będzie również Spectacular Spider-Man: Brand New Day, które w bardziej przystępny sposób przedstawia nowy status quo bohatera. Co ciekawe, pojawia się tu także Punisher, który ma odegrać rolę w filmie.
Jeżeli najbardziej interesuje Was relacja Petera i MJ, warto zwrócić uwagę na Spider-Man '94 oraz miniserię Amazing Spider-Man: Torn. Obie historie skupiają się na odbudowywaniu związku bohaterów po trudnych wydarzeniach i mogą podpowiadać, jak twórcy pokażą ich relację na ekranie.
Amazing Spider-Man: Brand New Day
Spectacular Spider-Man: Brand New Day
Spider-Man '94
Amazing Spider-Man: Torn
Changes
The Other
Radioactive Spider-Man
GramTV przedstawia:
Film ma jednak poruszyć również temat ewolucji pajęczych mocy. Tutaj najczęściej wskazywane są historie Changes oraz The Other, w których Peter przechodzi przerażające mutacje, odkrywając znacznie bardziej pierwotną, pajęczą naturę swoich zdolności. Jeśli zwiastuny nie mylą, właśnie z tych komiksów scenarzyści mogli zaczerpnąć część pomysłów na przemianę filmowego Spider-Mana. Na liście polecanych przez serwis ComicBook tytułów znalazł się także Radioactive Spider-Man, alternatywna historia pokazująca, co może się wydarzyć, gdy pajęcze moce wymkną się spod kontroli.
Oczywiście nie oznacza to, że Spider-Man: Całkiem nowy dzień będzie wierną adaptacją tych komiksów. Wszystko wskazuje jednak na to, że właśnie one stanowią najważniejsze źródła inspiracji dla twórców i mogą pozwolić fanom lepiej wychwycić nawiązania ukryte w nadchodzącym widowisku Marvela. Niektóre z tych tytułów są dostępne na polskim rynku.
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