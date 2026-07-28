Te komiksy warto przeczytać przed premierą nowgo Spider-Mana

Do premiery Spider-Man: Całkiem nowy dzień pozostało już niewiele czasu. Film z Tomem Hollandem zapowiada kolejny ważny rozdział w historii Petera Parkera, który po wydarzeniach z Spider-Man: Bez drogi do domu musi odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości. Twórcy sugerują również, że bohater przejdzie zmiany dotyczące nie tylko swojego życia osobistego, ale także samych pajęczych mocy. Jeżeli przed seansem chcecie zrobić sobie małą powtórkę, nie ograniczajcie się wyłącznie do poprzednich filmów MCU. Wiele wskazuje na to, że scenarzyści czerpią inspiracje z kilku znanych historii komiksowych. Propozycje przygotował serwis ComicBook.com.

Te historie mogą pomóc lepiej zrozumieć nowego Spider-Mana

Najbardziej oczywistym wyborem jest oczywiście Amazing Spider-Man: Brand New Day, czyli historia, od której nowy film zapożyczył swój tytuł. Komiks pokazuje Petera rozpoczynającego życie od nowa po wydarzeniach, które zmieniły jego relacje z najbliższymi i wymazały część wspomnień. To właśnie ten motyw wydaje się stanowić fundament nadchodzącego filmu. Dobrym uzupełnieniem będzie również Spectacular Spider-Man: Brand New Day, które w bardziej przystępny sposób przedstawia nowy status quo bohatera. Co ciekawe, pojawia się tu także Punisher, który ma odegrać rolę w filmie.