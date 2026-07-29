God of War z największą ofensywą w historii. W drodze aż 5 nowych gier

Fani serii God of War mogą zacierać ręce. Wygląda bowiem na to, że w rzeczonym uniwersum powstaje obecnie co najmniej 5 nowych pozycji.

Santa Monica Studio postawiło przy tym na różnorodność. Będą więc zarówno nowe historie, jak i te dobrze już znane. Uniwersum God of War rozrasta się Przy okazji czerwcowego State of Play oficjalnie zapowiedziano God of War Laufey. Niemniej plotki na temat tej produkcji zaczęły pojawiać się już z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W tym wypadku mamy do czynienia z trzecią produkcją osadzoną w ramach nordyckiej sagi, której akcja dziać się będzie w tym samym okresie, co wydarzenia z God of War i God of War Ragnarök. Po raz pierwszy w historii serii to jednak nie Kratos będzie głównym bohaterem. Zamiast tego za kierownicą usiądzie jego zmarła żona, Faye. Tytuł ten będzie produkcją ekskluzywną dla PlayStation 5 i trafi w nasze ręce już za nieco ponad pół roku, tj. 16 lutego 2027 roku.

Wcześniej, bo już w lutym tego roku, aczkolwiek również na State of Play, zapowiedziano powrót oryginalnej, greckiej trylogii. W praktyce God of War Trilogy Remake przyniesie nam trzy pierwsze części serii, ale znacząco odświeżone. A odświeżenie zdecydowanie się im przyda, bo God of War i God of War 2 na rynek trafiły jeszcze w czasach PlayStation 2, podczas gdy God of War 3 działało już na PlayStation 3. Generalnie pozycje te mają już od 16 do 21 lat, dla wielu, szczególnie młodszych graczy, będą więc pełne trudnych do przełknięcia archaizmów. A kiedy w God of War Trilogy Remake? Nie wiadomo.

GramTV przedstawia:

Nie wiadomo również, kiedy doczekamy się dalszego ciągu przygód Kratosa. Niemniej na San Diego Comic-Con 2026 twórcy potwierdzili, iż ten faktycznie powstaje. – Rozmawiałem w tym tygodniu z reżyserem kolejnej gry o Kratosie na temat tych wszystkich spraw, które... o cholewa, czy ja właśnie zapowiedziałem nową grę z Kratosem? Okey, ludzie, obowiązuje tajemnica. Muszę, żeby wszyscy natychmiast zapomnieli o tym, co przed chwilą usłyszeli – że Kratos pojawi się w kolejnej grze zaraz po tej. Łączy się ona bezpośrednio z wydarzeniami z Laufe – stwierdził na rzeczonym konwencie Cory Barlog z Santa Monica Studio. W praktyce oznacza to, że na pewno powstaje obecnie aż 5 różnych produkcji z uniwersum God of War. A przecież nadal mowa tylko o tych grach, o których wiemy, a nie można wykluczyć, że dzieją się też rzeczy, z których niekoniecznie zdajemy sobie sprawę. Tak po cichu wydano przecież God of War Sons of Sparta. Podobnie powstawała skasowana ostatecznie gra-usługa od nieistniejącego już Bluepoint Games.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

