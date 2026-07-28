Fani PlayStation organizują bojkot. Protest przeciwko rezygnacji Sony z fizycznych wydań gier

Decyzja Sony o zakończeniu produkcji fizycznych wydań nowych gier od 2028 roku wywołała kolejną falę niezadowolenia wśród graczy. Część społeczności postanowiła przejść od krytyki do działania i zapowiedziała zorganizowany bojkot usług PlayStation.

Tydzień bez PlayStation – inicjatywa graczy

Za akcją stoi inicjatywa Does it Play?, promująca zachowanie fizycznych nośników i archiwizację gier. Organizatorzy apelują, aby użytkownicy wyłączyli swoje konsole lub wylogowali się z usług PlayStation od 23 sierpnia (godz. 19:00 czasu lokalnego) do 30 sierpnia. Celem protestu jest pokazanie Sony, że decyzja o całkowitym przejściu na dystrybucję cyfrową spotkała się z dużym sprzeciwem części społeczności. Według organizatorów masowa rezygnacja z korzystania z usług PlayStation – choćby na tydzień – ma zwrócić uwagę firmy na niezadowolenie klientów.

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