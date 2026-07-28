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Fani PlayStation organizują bojkot. Protest przeciwko rezygnacji Sony z fizycznych wydań gier

Mikołaj Berlik
2026/07/28 15:30
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Przez tydzień mamy nie zobaczyć ruchu na serwerach Sony.

Decyzja Sony o zakończeniu produkcji fizycznych wydań nowych gier od 2028 roku wywołała kolejną falę niezadowolenia wśród graczy. Część społeczności postanowiła przejść od krytyki do działania i zapowiedziała zorganizowany bojkot usług PlayStation.

PlayStation
PlayStation

Tydzień bez PlayStation – inicjatywa graczy

Za akcją stoi inicjatywa Does it Play?, promująca zachowanie fizycznych nośników i archiwizację gier. Organizatorzy apelują, aby użytkownicy wyłączyli swoje konsole lub wylogowali się z usług PlayStation od 23 sierpnia (godz. 19:00 czasu lokalnego) do 30 sierpnia. Celem protestu jest pokazanie Sony, że decyzja o całkowitym przejściu na dystrybucję cyfrową spotkała się z dużym sprzeciwem części społeczności. Według organizatorów masowa rezygnacja z korzystania z usług PlayStation – choćby na tydzień – ma zwrócić uwagę firmy na niezadowolenie klientów.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Zdaniem części analityków szanse na zmianę decyzji Sony są niewielkie. Eksperci wskazują, że obecnie 70–80% sprzedaży gier odbywa się cyfrowo, a udział ten stale rośnie. Dla producentów oznacza to niższe koszty produkcji i dystrybucji oraz wyższe marże. Trend ten widoczny jest w całej branży. Na PC dominują platformy cyfrowe, takie jak Steam, a coraz więcej komputerów nie jest wyposażonych w napędy optyczne. Również konsole obecnej generacji oferują modele pozbawione napędów.

Dodatkowo nawet część współczesnych wydań fizycznych nie zawiera pełnych danych gry. Coraz częściej pudełka skrywają jedynie kod do pobrania lub – jak w przypadku kart Game-Key na Nintendo Switch 2 – służą wyłącznie jako klucz umożliwiający pobranie tytułu.

Źródło:https://gamerant.com/ps5-playstation-sony-digital-games-boycott/

Tagi:

News
Sony
PlayStation 4
PlayStation
Sony Interactive Entertainment
PlayStation 5
protest
Mikołaj Berlik
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