To cameo ze Squid Game 3 zastanawia fanów od czasu zakończenia serialu. Aktorka w końcu zabiera głos

Minęło trochę czasu od finału 3 sezonu Squid Game. Jedno z pytań, które wybrzmiewa w głowie fanów od tego czasu, dotyczy tego, jak bardzo, czy Netflix będzie kontynuować to uniwersum. Nadzieje fanów podsyciła końcowa scena, w której pojawia się popularna hollywoodzka aktorka. To w oczywistych sposób miało odwoływać się do planów stworzenia amerykańskiego spin-offu.
Cate Blanchett przerywa milczenie po występie w Squid Game
Przypomnijmy, finał trzeciego i ostatniego sezonu koreańskiego serialu zaskoczył fanów, prezentując w ostatnich minutach legendarną Cate Blanchett, co wielu odebrało jako wstęp do zapowiedzianej wcześniej produkcji w amerykańskim wydaniu.
W rozmowie z Variety Blanchett zdradziła kulisy swojego tajemniczego udziału w finale Squid Game, przyznając, że propozycja pojawiła się „znikąd”. Aktorka musiała w ekspresowym tempie opanować zasady gry, przygotować się do kilku kluczowych ujęć i… przynieść na plan własny garnitur. Choć na razie jej występ pozostaje jedynie cameo, Blanchett nie wyklucza udziału w spin-offie:
Jestem otwarta na wszystko. W tak pięknie wykreowanym świecie, jak ten, chciałabym wrócić.
Amerykański spin-off Squid Game ogłoszono w ubiegłym roku, a z projektem łączono nazwisko Davida Finchera. Twórca oryginału, Hwang Dong-hyuk, podkreślił jednak, że finał nie miał na celu przygotowania gruntu pod nową wersję, a raczej pokazanie, że zburzenie jednego systemu prowadzi do powstania innego. Na razie Netflix nie ogłosił oficjalnych planów, ale pojawia się szereg spekulacji. Na pocieszenie, widzowie mogą czekać na drugi sezon reality show Squid Game: Wyzwanie, który zadebiutuje w listopadzie.
