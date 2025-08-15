To cameo ze Squid Game 3 zastanawia fanów od czasu zakończenia serialu. Aktorka w końcu zabiera głos

Ta jedna scena rodzi wiele pytań. Co dalej ze Squid Game? Uwaga – tekst zawiera spoilery.

Minęło trochę czasu od finału 3 sezonu Squid Game. Jedno z pytań, które wybrzmiewa w głowie fanów od tego czasu, dotyczy tego, jak bardzo, czy Netflix będzie kontynuować to uniwersum. Nadzieje fanów podsyciła końcowa scena, w której pojawia się popularna hollywoodzka aktorka. To w oczywistych sposób miało odwoływać się do planów stworzenia amerykańskiego spin-offu.

Cate Blanchett przerywa milczenie po występie w Squid Game