Trzeci sezon nie zakończy Squid Game. Netflix już planuje rozwój uniwersum

Squid Game znów króluje na Netflixie. Niedawno dowiedzieliśmy się, że drugi sezon najpopularniejszego serialu na świecie stał się najchętniej oglądaną produkcją we wszystkich krajach, w których aktywny jest Netflix. To pierwszy taki przypadek, dzięki któremu nowe odcinki Squid Game już zapisały się w historii. W przygotowaniu jest właśnie trzecia seria, która ma zakończyć opowieść o Seong Gi-hunie. Mimo to platforma nie zamierza rozstawać się ze swoją dochodową serią. W najnowszym wywiadzie dla The Wrap Hwang Dong-hyuk przyznał, że Squid Game nie zakończy się na trzecim sezonie i uniwersum będzie dalej rozwijane.

Squid Game: Sezon 3 nie zakończy popularnego uniwersum Netflixa

Koreański twórca potwierdził, że Netflix ma plany na kolejne historie w tym świecie. Chociaż nie zdradził żadnych szczegółów, to fani mogą spodziewać się spin-offów czy prequeli, a może nawet remake’ów osadzonych w innych krajach, wzorem Domu z papieru.