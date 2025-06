Squid Game – recenzja 3 sezonu. Wielki finał

Zaledwie pół roku musieliśmy czekać na wielkie zwieńczenie Squid Game, czyli najpopularniejszego serialu Netflixa w historii. Produkcja stała się światowym fenomenem, dlatego platforma chciała kontynuować historię Seonga Gi-huna, chociaż twórca serii Hwang Dong-hyuka miał zupełnie inne plany na rozwój swojej kariery. Firma od razu zamówiła dwa nowe sezony, a w produkcji mają znajdować się również spin-offy, w tym także amerykański remake od Davida Finchera. Coś, co było przestrogą przed nadmiernym kapitalizmem, konsumpcjonizmem i ślepym podążaniem za bogactwem, samo stało się tego ofiarą. Po drugim sezonie można było mieć więc obawy, czy Squid Game nie stanie się parodią samego siebie, kolejnym produktem nastawionym na zysk, który utraci swoje pierwotne znaczenie, jak miało to miejsce chociażby w hiszpańskim hicie Dom z papieru. Na szczęście Hwang Dong-hyuk miał na to wszystko konkretny plan i po rozczarowującym drugim sezonie otrzymaliśmy trzeci, który w niektórych momentach przewyższa nawet pierwszy. Wciąż jednak serial boryka się z problemami, które nie pozwalają w pełni cieszyć się nowymi odcinkami.

Na wstępie zaznaczę, że widziałem wszystkie odcinki trzeciego sezonu Squid Game poza finałowym, który przez Netflixa nie został udostępniony do recenzji. Nic dziwnego, gdyż sądząc po przebiegu poprzednich pięciu epizodów, twórcy przyszykowali wielki, dramatyczny finał, którego szczegóły mogłyby przedwcześnie zacząć krążyć po sieci. Zanim jednak skupimy się na tym, co w rzeczywistości jest najważniejsze przy omawianiu tego serialu, muszę trochę pomarudzić na największą bolączkę tego sezonu, czyli nazywanie go „trzecim”. Netflix podjął taką decyzję i nie zamierzam się z nią spierać, ale trzeci sezon to tak naprawdę druga część drugiego sezonu. Chociażby ostatni sezon Stranger Things został podzielony na trzy części i nie bardzo rozumiem, dlaczego platforma nie zdecydowała się na podobne nazewnictwo w przypadku drugiego i trzeciego sezonu Squid Game, które tworzą zwartą i spójną całość i rozdzielanie je na osobne sezony nie ma absolutnie żadnego sensu. Wiem, że to mała rzecz, ale osoby, które oczekują pełnoprawnego sezonu, w zgodzie z telewizyjnymi regułami, mogą się zawieść.

Gdy już sprawę „Squid Game 2,5” mamy już za sobą, czas przejść do samej treści nowych odcinków, a te gwarantują sporo emocji, napięcia i rozrywki. Sezon rozpoczyna się w momencie zakończenia poprzedniego, więc Seong Gi-hun musi wziąć się w garść i pomimo próby buntu i obalenia rozgrywek, nadal bierze udział w morderczej grze z wysoką wygraną. Bohater przechodzi prawdziwy kryzys, zarówno swoich własnych intencji, jak i wiary w społeczeństwo, które woli postawić na szali własne życie, nie mówiąc już o życiach innych, w tym zupełnie niewinnych, aby tylko się wzbogacić. Hwang Dong-hyuka jednak niespecjalnie interesuje psychologiczne rozszerzenie swoich bohaterów, dlatego na pewien czas porzuca Gi-huna, dając czas i miejsce pozostałych postaciom, szczególnie podczas kolejnej nowej gry, którą można określić mianem zabójczej wersji w ganianego. Dochodzi w niej do kilku dramatycznych wydarzeń i jak łatwo się domyślić, pożegnań z niektórymi bohaterami.

Są emocje

Podobnie jak w kolejnej morderczej rundzie, zaczynają pojawiać się prawdzie emocje. Chociaż wspomniana zabawa w ganianego nie należy do specjalnie spektakularnej, to twórcy tak prowadzą historię, aby stała się ona pełna napięcia, a przez to angażująca. Postaci, którym można kibicować, jest już coraz mniej, więc każda kolejna śmierć staje się coraz istotniejsza, a widz ma poczucie, że zbliża się do finału, który nie powinien zawieść. Ale jednak coś dzieje się w przedostatnim odcinku, który daje pewne znaki zapytania. Gdy kolejna gra z udziałem dwóch wielkich posągów dziecięcych postaci jest prosta, ale satysfakcjonująca i przypomina swoją konstrukcją słynny szklany most z pierwszego sezonu, tak następna runda, która prawdopodobnie jest ostatnią, rozczarowuje swoimi zasadami. Ma to sens pod względem budowania dodatkowego dramatyzmu całej historii i losów Gi-huna oraz jednego z tajemniczych graczy, ale przez to wszystko dochodzi w niej do wielu absurdów, które psują obraz całości.