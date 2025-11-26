Kolor włosów Sadie Sink nie jest spoilerem jej udziału w MCU

Ci, którzy przykładają zbyt dużą wagę do koloru włosów aktorki, licząc, że zdradza on charakter jej udziału w MCU, mogą żyć w błędzie.

Debiut Sadie Sink w MCU od miesięcy wywołuje burzę fanowskich teorii. Najgorętsze z nich dotyczą tego, kogo zagra w Spider-Man: Brand New Day. Wielu widzów zakłada, że jej naturalny kolor włosów wskazuje na jedną z rudowłosych bohaterek komiksów Marvela. Sama aktorka studzi jednak emocje — i podkreśla, że takie tropy mogą być zupełnie mylące.

Sadie Sink – kim będzie w MCU?

Spekulacje, co oczywiste, najczęściej kierują Sink w stronę Mary Jane lub Jean Grey, a część fanów, bazując na zdjęciach z planu, typowała ją również jako Rachel Cole-Alves. Sink, choć na fotografiach ma swoje charakterystyczne rude włosy, w rozmowie z Entertainment Weekly wyjaśniła, że nie jest to żadna podpowiedź.