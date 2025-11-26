Zaloguj się lub Zarejestruj

Kolor włosów Sadie Sink nie jest spoilerem jej udziału w MCU

Jakub Piwoński
2025/11/26 15:50
Ci, którzy przykładają zbyt dużą wagę do koloru włosów aktorki, licząc, że zdradza on charakter jej udziału w MCU, mogą żyć w błędzie.

Debiut Sadie Sink w MCU od miesięcy wywołuje burzę fanowskich teorii. Najgorętsze z nich dotyczą tego, kogo zagra w Spider-Man: Brand New Day. Wielu widzów zakłada, że jej naturalny kolor włosów wskazuje na jedną z rudowłosych bohaterek komiksów Marvela. Sama aktorka studzi jednak emocje — i podkreśla, że takie tropy mogą być zupełnie mylące.

Sadie Sink
Sadie Sink

Sadie Sink – kim będzie w MCU?

Spekulacje, co oczywiste, najczęściej kierują Sink w stronę Mary Jane lub Jean Grey, a część fanów, bazując na zdjęciach z planu, typowała ją również jako Rachel Cole-Alves. Sink, choć na fotografiach ma swoje charakterystyczne rude włosy, w rozmowie z Entertainment Weekly wyjaśniła, że nie jest to żadna podpowiedź.

Wielu ludzi zapomina, że kolor włosów może się zmienić. Ale tak, rozumiem wszystkie teorie. Ludzie będą musieli po prostu uzbroić się w cierpliwość. Nie mogę się doczekać, aż skończą się te spekulacje.

Aktorka odniosła się też do plotek o roli Jean Grey:

To się działo zanim nawet wiedziałam, że będę pracować przy tym filmie. Pomyślałam sobie: ‘Zaraz! O czym ci ludzie gadają?’.

Pewne jest jedno: Sink pojawi się nie tylko w Spider-Man: Brand New Day, ale też w nadchodzącym widowisku Avengers: Doomsday. Nie jest pewne jednak kogo zagra i pewne nie będzie jeszcze długo. Warto jednak brać pod uwagę, że tłumaczenie aktorki może być tylko zasłoną dymną i próbą odwrócenia uwagi od tego, że… internet trafił w typowaniach.

Najnowsza odsłona przygód Spider-Mana pozostaje owiana tajemnicą. Wiadomo jednak, że na ekran powrócą Tom Holland, Zendaya i Jacob Batalon, a do obsady dołączą m.in. Mark Ruffalo jako Hulk, Jon Bernthal jako Punisher oraz Michael Mando jako Scorpion. Reżyserią zajmuje się Destin Daniel Cretton, a scenariusz przygotowali Chris McKenna i Erik Sommers. Premiera filmu zaplanowana jest na koniec lipca przyszłego roku.

Źródło:https://deadline.com/2025/11/sadie-sink-spider-man-brand-new-day-avengers-secret-wars-character-1236629174/

Popkultura
Spider-Man: Brand New Day
aktorka
Marvel
MCU
Spider-Man
Sadie Sink
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


