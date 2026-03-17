Ubisoft robi wiosenne porządki. Ceny niższe nawet o 92%

Na Ubisoft Store rozpoczęła się bowiem wiosenna wyprzedaż. W jej ramach możemy zgarnąć produkcje z bogatego portfolio francuskiego giganta. Niektóre z nich, jak np. The Rogue Prince of Persia czy też Rayman: Edycja 30th Anniversary, dostępne są nawet w historycznie najniższy cenach. W niektórych przypadkach ceny spadły nawet o 92%, do czego przyczyniła się obecność również kodu zniżkowego na dodatkowe 20% obniżki. Zainteresowani? Jeżeli tak, to pamiętajcie, że czas na dokonanie zakupów macie do 9 kwietnia 2026 roku do godziny 12:00, bo właśnie wtedy wyprzedaż kończy się.
Najciekawsze oferty z wiosennej wyprzedaży w Ubisoft Store
Wśród przecenionych tytułów znalazły się m.in. (wszystkie ceny z kodem EXTRA20 na -20%):
- Tom Clancy's The Division – Definitive Edition – 15,99 zł (-92%)
- Far Cry 6 – 49,98 zł (-80%)
- Assassin's Creed Brotherhood – 11,98 zł (-80%)
- The Rogue Prince of Persia – 38,37 zł (-67%)
- Beyond Good & Evil – Edycja 20th Anniversary – 38,35 zł (-52%)
- Avatar: Frontiers of Pandora – Edycja z popiołów – 95,94 zł (-40%)
- Rayman: Edycja 30th Anniversary – 63,92 zł (-20%)