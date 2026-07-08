Ridley Scott wraca do science fiction. Tworzy nowy film z reżyserem Godzilla Minus One

Takashi Yamazaki i Ridley Scott nakręcą nowy film science fiction. Znamy pierwsze szczegóły.

Takashi Yamazaki, reżyser nagrodzonego Oscarem Godzilla Minus One, pracuje nad kolejnym dużym projektem. Tym razem japoński twórca połączy siły ze studiem 20th Century oraz firmą Scott Free, założoną przez Ridleya Scotta. Ich wspólne widowisko nosi tytuł Nue i na ten moment zapowiadane jest jako oryginalna, epicka produkcja. Nue – Takashi Yamazaki nakręci nowy film science fiction. Ridley Scott producentem Szczegóły fabuły pozostają tajemnicą. Sam udział reżysera wystarczy jednak, aby projekt wzbudził spore zainteresowanie. Po sukcesie Godzilla Minus One twórca znalazł się na radarze Hollywood, a jego nazwisko zaczęło być kojarzone nie tylko z japońskim kinem gatunkowym, lecz także z widowiskami mogącymi konkurować z największymi produkcjami amerykańskimi.

Za produkcję Nue odpowiadać będą Ridley Scott i Michael Pruss ze Scott Free. W projekt zaangażowani są również Keiichiro Moriya i Go Abe z Robot Communications, Georgina Pope z Toho Tombo oraz Amie Horiuchi, która także będzie pełnić funkcję producencką. To zestawienie jest o tyle ciekawe, że łączy doświadczenie Hollywood z zapleczem twórców związanych z japońskim przemysłem filmowym.

GramTV przedstawia:

Yamazaki ma za sobą wyjątkowo mocny okres. Godzilla Minus One okazał się sukcesem kasowym, zebrał świetne recenzje i zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne. Reżyser odpowiadał wcześniej także za The Eternal Zero oraz Stand by Me Doraemon, a jego kolejnym dużym projektem pozostaje Godzilla Minus Zero. Kontynuacja Godzilla Minus One trafi do kin w USA 6 listopada 2026 roku. Dla 20th Century i Scott Free Nue jest kolejnym elementem dobrze układającej się współpracy. Firma Ridleya Scotta przygotowuje obecnie Film Gwiazdozbiór psa, który reżyseruje sam Scott. W obsadzie znaleźli się: Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce i Margaret Qualley, a premiera produkcji od 20th Century Studios została zaplanowana na 28 sierpienia. W planach Scott Free znajduje się również The Riders w reżyserii Edwarda Bergera, z Bradem Pittem w roli głównej, powstające dla A24.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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