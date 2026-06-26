Nowy film Uwe Bolla trafił do sieci za darmo. Na jego obejrzenie zostało niewiele czasu

Kontrowersyjny reżyser udostępnił swój najnowszy thriller na platformie X. Produkcja z Armie Hammerem wzbudza emocje nie tylko ze względu na brutalność.

Uwe Boll po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi. Reżyser znany z ekranizacji gier wideo, takich jak House of the Dead, Alone in the Dark, Postal czy Far Cry, udostępnił swój najnowszy film Citizen Vigilante całkowicie za darmo. Produkcję można obejrzeć na platformie X, jednak tylko przez ograniczony czas – według informacji przekazanych przez twórcę będzie dostępna do 27 czerwca, do godziny 16:00 czasu polskiego.

Citizen Vigilante dostępny na X. Ale tylko przez chwilę

Film opowiada historię bogatego amerykańskiego przedsiębiorcy, który rozpoczyna brutalną krucjatę przeciwko przestępcom oraz skorumpowanym urzędnikom działającym w Europie. Sam Boll określa Citizen Vigilante jako wyjątkowo brutalny thriller poruszający kwestie bezpieczeństwa i przemocy na Starym Kontynencie. Reżyser przekonuje również, że Hollywood nie chciało dopuścić do szerokiej dystrybucji filmu. Produkcję udostępnił na swoim profilu także Elon Musk.