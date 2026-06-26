Nowy film Uwe Bolla trafił do sieci za darmo. Na jego obejrzenie zostało niewiele czasu

Kontrowersyjny reżyser udostępnił swój najnowszy thriller na platformie X. Produkcja z Armie Hammerem wzbudza emocje nie tylko ze względu na brutalność.
Uwe Boll po raz kolejny znalazł się w centrum uwagi. Reżyser znany z ekranizacji gier wideo, takich jak House of the Dead, Alone in the Dark, Postal czy Far Cry, udostępnił swój najnowszy film Citizen Vigilante całkowicie za darmo. Produkcję można obejrzeć na platformie X, jednak tylko przez ograniczony czas – według informacji przekazanych przez twórcę będzie dostępna do 27 czerwca, do godziny 16:00 czasu polskiego.
Citizen Vigilante dostępny na X. Ale tylko przez chwilę
Film opowiada historię bogatego amerykańskiego przedsiębiorcy, który rozpoczyna brutalną krucjatę przeciwko przestępcom oraz skorumpowanym urzędnikom działającym w Europie. Sam Boll określa Citizen Vigilante jako wyjątkowo brutalny thriller poruszający kwestie bezpieczeństwa i przemocy na Starym Kontynencie. Reżyser przekonuje również, że Hollywood nie chciało dopuścić do szerokiej dystrybucji filmu. Produkcję udostępnił na swoim profilu także Elon Musk.
Jednym z powodów zainteresowania filmem jest także obsada. Główną rolę zagrał Armie Hammer, dla którego jest to pierwsza duża produkcja od 2021 roku. Aktor praktycznie zniknął z Hollywood po serii oskarżeń o napaść seksualną, i dopiero od niedawna stopniowo wraca do branży filmowej.
GramTV przedstawia:
Według Bolla Citizen Vigilante napotkał również problemy z dystrybucją w Niemczech. Reżyser twierdzi, że film nie otrzymał tam kategorii wiekowej, co uniemożliwiło jego normalne wprowadzenie do kin. Jak przekonuje, sąd odrzucił odwołanie producentów, a decyzja miała wynikać z obaw, że produkcja może zostać odebrana jako zachęcająca do przemocy wobec migrantów. Sam twórca określa całą sytuację mianem cenzury.
Choć film wywołuje dyskusje, jego odbiór wśród krytyków pozostaje bardzo chłodny. W serwisie Rotten Tomatoes opublikowano dotąd trzy recenzje i wszystkie są negatywne. Co raczej nikogo nie zaskakuje.